Nuove incertezze normative per il mercato delle Tlc europee, dopo che la corte suprema dell’Ue ha revocato la decisione di un tribunale di grado inferiore di porre il veto sull’offerta da 13 miliardi di sterline ($ 16,9 miliardi) di Three UK per O2 sette anni fa, citando errori legali. Il caso è seguito da vicino dall’industria delle telecomunicazioni poiché, sebbene l’accordo sia scaduto, la sua approvazione potrebbe rendere più facile per le aziende procedere a fusioni che riducano il numero di player da 4 a 3.

Il caso Orange-MasMovil in Spagna e Three-Vodafone in Uk

Ad esempio, la fusione pianificata di Orange e MasMovil delle loro attività spagnole, attualmente oggetto di indagine da parte dell’autorità garante della concorrenza dell’UE, è uno di questi accordi.

Anche Hutchison, proprietario di Three UK, sta cercando di fare lo stesso, dopo aver concordato il mese scorso una fusione da 15 miliardi di sterline di Three UK con Vodafone nel Regno Unito, un accordo destinato a essere attentamente esaminato dalle autorità di regolamentazione britanniche.

Nel 2016, il conglomerato Hutchinson del miliardario in pensione Li Ka-shing mirava a diventare il più grande operatore di rete di telecomunicazioni mobili della Gran Bretagna unendo Three UK con O2 di Telefonica per competere meglio con EE e Vodafone, ma ha ha incontrato l’opposizione delle autorità di regolamentazione dell’UE.

Per l’Antitrust Ue aumenterebbero i prezzi

L’antitrust UE ha affermato che l’accordo, che avrebbe ridotto il numero di player nel Regno Unito da quattro a tre, potrebbe far aumentare i prezzi. Hutchison ha successivamente contestato il veto dell’UE.

Il Tribunale nella sua sentenza del 2020 ha annullato la decisione dell’UE, spingendo la Commissione europea a presentare ricorso alla Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) con sede in Lussemburgo.

Giovedì la CGUE ha annullato la sentenza del Tribunale e ha rinviato il caso al tribunale di grado inferiore.

“Il Tribunale deve pronunciarsi ancora una volta sulla legittimità del divieto della Commissione di acquisizione di Telefonica Europe (O2) da parte di Hutchison 3G UK (Tre)”, hanno affermato i giudici della CGUE.

Entusiasmo di Vestager

“La sentenza di oggi convalida il nostro approccio alla valutazione della fusione”, ha dichiarato il vicepresidente esecutivo Margrethe Vestager dopo che la corte suprema dell’Unione europea ha annullato una precedente imbarazzante sconfitta per la dura posizione della DG COMP sugli accordi di telecomunicazioni. I funzionari della Commissione europea hanno esultato con numerosi post su LinkedIn. Le società di telecomunicazioni hanno buone ragioni per essere nervose.

Battuta d’arresto

“È una grave battuta d’arresto per il consolidamento mobile nazionale in tutta l’UE”, ha detto l’avvocato delle comunicazioni David Cantor. “Questa decisione servirà ovviamente a rafforzare la posizione della Commissione in simili casi di fusione mobile, almeno per il prossimo futuro”. Peter Alexiadis, professore al King’s College di Londra, ha aggiunto che la sentenza ha dato alla Commissione “mano libera per indagare sui cosiddetti casi di ‘gap'” su accordi dannosi per la concorrenza che non creano una posizione dominante.