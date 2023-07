Nuove incertezze per il quadro normativo europee sul consolidamento delle Tlc. Il Tribunale deve statuire nuovamente sulla legittimità del divieto di acquisizione della Telefónica Europe O2 imposto dalla Commissione alla Hutchison 3G UK Three.

Il Tribunale deve statuire nuovamente sulla legittimità del divieto di acquisizione della Telefónica Europe O2 imposto dalla Commissione da parte di Hutchison 3G UK Three.

Nuove incertezze normative per il settore europeo delle telecomunicazioni, dopo che la corte di Giustizia dell’UE ha sancito che la decisione del Tribunale di porre il veto sull’offerta da 13 miliardi di sterline ($ 16,9 miliardi) di Three UK per O2 sette anni fa era piena di errori.

Il caso è seguito da vicino dall’industria delle telecomunicazioni poiché, sebbene l’accordo sia scaduto, la sua approvazione potrebbe rendere più facile per le aziende creare fusioni che riducano il numero di giocatori mobili in un paese.

La fusione pianificata di Orange e MasMovil delle loro attività spagnole, attualmente oggetto di indagine da parte dell’autorità garante della concorrenza dell’UE, è uno di questi accordi.

Anche Hutchison, proprietario di Three UK, sta cercando di fare lo stesso, dopo aver concordato il mese scorso una fusione da 15 miliardi di sterline di Three UK con l’attività britannica di Vodafone, un accordo destinato a essere attentamente esaminato dalle autorità di regolamentazione britanniche.

La cronistoria del proposto merger fra 3Uk e O2

L’11 maggio 2016, la Commissione ha adottato una decisione nella quale ha bloccato, ai sensi del regolamento sulle concentrazioni, il progetto di acquisizione di O2 (Telefónica) da parte della 3 UK (Hutchison 3G UK Investments), divenuta la CK Telecoms UK Investments Ltd 3.

La CK Telecoms ha adito il Tribunale dell’Unione europea al fine di ottenere l’annullamento di tale decisione. Con sentenza del 28 maggio 2020, il Tribunale ha accolto il ricorso, annullando la decisione della Commissione. La Commissione ha impugnato tale sentenza dinanzi alla Corte di giustizia.

Con la sentenza odierna, la Corte annulla la sentenza del Tribunale e rinvia la causa a quest’ultimo.

Leggi anche: Merger nel mondo delle telco a rischio: avvocata della Corte Ue, su fusione O2-Three Uk si torni in Tribunale