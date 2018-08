Di Fabrizio Bartolini

Kimerik editore

Data di pubblicazione: giugno 2018

ISBN: 978-88-9375-689-1

Pagine: 684

Prezzo: € 28,00

“Sono stato spettatore e lo sono tutt’ora nello svolgimento della mia professione di un sistema bancario che spesso vessa i propri correntisti, che viene ingiustamente tutelato, che non fallisce e viene rifinanziato con i nostri soldi e che la fa franca dinanzi a illeciti che, se li avessimo commessi noi, comuni mortali, ci avrebbero messo alla gogna e avrebbero buttato via la chiave. Ecco però che un bel giorno entra in scena il Bitcoin, una moneta decentralizzata, libera, che supera il sistema bancario e lo destabilizza aprendo al mondo nuovi scenari. Un sistema totalmente nuovo, rivoluzionario e affascinante ma non scevro però da insidie da cui dovrai saperti difendere e tutelare. Quello che cercherò di fare in questo libro è pertanto di rivolgermi a Te lettore non solo come professionista, ma mettendomi sul Tuo stesso piano, in quanto anche io ho comprato e sto investendo in criptomonete e, come Te, ho bisogno, pertanto, di capire quale sia il modo migliore di tutelarmi e come possa agire nel caso se ne presentasse la necessità”.

Fabrizio Bartolini, avvocato cassazionista, si è laureato a Pisa e ha intrapreso la professione di avvocato nel 2001. Si occupa prevalentemente di diritto penale, risarcimento del danno e diritto bancario. Collabora attivamente, sin dal 2004, con la CNA e con il Delitto di Usura di Silvestro dell’Arte, associazione che tutela le vittime di usura ed estorsione bancaria assistendo i correntisti nei vari tribunali d’Italia. Nel 2003 apre online, grazie alla collaborazione con Cityweb Livorno di Luca Caponi, un proprio blog, “Legalius”, oggi seguito da migliaia di lettori. È l’amministratore del gruppo Facebook “Come tutelarsi nel mondo dei Bitcoin”, seguito da oltre 30.000 membri. Dal 2015 collabora con il quotidiano Tgregione curando la rubrica settimanale Parla l’Avvocato.