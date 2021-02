Come funziona il Live Commerce, la tendenza che parte dalla Cina

Fino ad alcuni mesi fa molte aziende non avevano mai sentito nominare il cosiddetto live-commerce - la vendita sui social in live-streaming. La pandemia ha cambiato tutto e i brand hanno dovuto trovare un modo per offrire i propri prodotti senza perdere il contatto umano derivante da un'esperienza dal vivo.

In Cina il fenomeno della vendita di prodotti tramite eventi live sui social è già diffuso da tempo. Con la pandemia, però, si è assistito a un vero e proprio boom di queste iniziative.

Il live-commerce è sembrata la soluzione migliore a questo problema, perché capace di unire la comodità dell’esperienza online con la relazione diretta con il pubblico.

Con una certa superficialità si potrebbe dire che il live-commerce non sia nient’altro che una televendita, però online. A parte le ovvie similarità, i due strumenti sono profondamente differenti, sia perché il live-commerce permette al pubblico di acquistare i prodotti con un semplice tap, sia perché permette un maggiore coinvolgimento dello stesso.

Ma come funziona il live-commerce?

Per prima cosa, con live-streaming si intende la registrazione e trasmissione in tempo reale di un contenuto audio e video a uno spettatore. Le piattaforme di live-streaming sono nate per la prima volta in Cina con lo sviluppo dell’enorme industria del gaming del paese, ma presto si sono poi allargate a tantissimi altri campi.

Fra questi, quello dello shopping con – per l’appunto – i live-commerce.

In particolare, spesso chi gestisce la diretta streaming è o un KOL (Key Opinion Leader), o un KOC (Key Opinion Consumer). I KOL sono le celebrità del web cinesi, mentre i KOC sono i consumatori più influenti per determinate nicchie di prodotto.

I contenuti e i servizi in vendita possono essere dei più vari: vini, vestiti, mobili, trucchi ma anche viaggi, esperienze e servizi in generale.

Per esempio, su Taobao Live – una delle piattaforme più diffuse, insieme a Mafengwo e Fliggy – si può assistere a centinaia di live-streaming di chef che cucinano nei loro ristoranti: gli utenti così possono acquistare il cibo mentre questo viene preparato in diretta.

O si può assistere a tour guidati di case in vendita, o guardare concerti, o addirittura vedere i contadini che raccolgono la verdura fresca, pronta per la spedizione.

Mentre guardano una diretta streaming, gli utenti possono informarsi su un prodotto e comprarlo seduta stante, senza mai cambiare piattaforma.

Vediamo un esempio: un recente live streaming di Adidas – per promuovere le ultime sneaker – ha raggiunto le 2,23 milioni di visualizzazioni in 10 ore e ha permesso al brand di guadagnare 200 milioni di Yuan.

Ma cosa sta dietro il prorompente successo dei live-commerce?

In primis, centrale è il passaggio sempre più marcato – nelle preferenze del pubblico – da contenuti testuali a contenuti video. Un altro elemento chiave è l’eccezionale capacità di coinvolgimento di questa tipologia di eventi live: agli utenti – infatti – piace sentirsi parte della conversazione e il live streaming aumenta la sensazione di contatto “virtuale” con l’host, anche grazie alla possibilità di inviare messaggi e ricevere una risposta live.

Conclusioni

Ma la domanda che tutti ci stiamo ponendo è: il live-commerce arriverà presto anche in Italia? È probabile, anche se il successo nel nostro paese di questo medium dovrà passare attraverso contenuti di grande qualità, affinché – veramente – non sembri di assistere a una televendita.

A prescindere da ciò, se un’azienda oggi volesse raggiungere con i propri prodotti e servizi il mercato asiatico, questa non dovrebbe lasciarsi scappare l’opportunità che i live-commerce abilitano.

Allo stesso tempo, sempre più diffuse sono le dirette a tema “turismo”: far scoprire le bellezze di città, musei e luoghi naturali italiani attraverso questo strumento – in cui gli utenti possono prenotare il proprio viaggio in diretta – può essere il booster per riavvicinare il turista cinese dopo un anno di distanza obbligata.

Se sei interessato ad approfondire l’argomento, visita il sito di Value China e scopri come la tua realtà può approfittare della nuova tendenza dei live-commerce.