Value China vince la XV edizione dei China Awards

Value China, start up innovativa controllata da Neosperience e dedicata alla creazione e diffusione di prodotti e servizi digital al mercato cinese e asiatico – è stato assegnato il China Award per essersi distinta tra le società che hanno fatto rilevanti investimenti per lo sviluppo dei rapporti Italia-Cina.

Nella XV edizione dei China Awards tenutasi l’8 febbraio, sono state premiate le aziende italiane e cinesi che hanno meglio saputo cogliere le rispettive opportunità di business e interscambio fra i due Paesi. La manifestazione, per la prima volta svolta in modalità digitale, è stata trasmessa live su ClassCnbc, oltre che in streaming.

Alla premiazione di Luca Qiu, CEO di Value China, sono intervenuti Luca Ferrari, Ambasciatore d’Italia in Cina, e Li Junhua, Ambasciatore della Repubblica Popolare cinese in Italia. Con loro Mario Boselli, Presidente della Fondazione Italia Cina, e Paolo Panerai, Vice Presidente e Ad di Class Editori.

Da quindici anni i China Awards mirano a comunicare l’importanza che l’internazionalizzazione riveste per le imprese italiane e cinesi, ponendo l’accento sui benefici che derivano dai flussi di capitali, persone, beni e servizi tra Italia e Cina ma anche dando visibilità ai casi di successo delle aziende italiane che meglio hanno colto le opportunità del mercato cinese e delle aziende cinesi che hanno fatto altrettanto nel mercato italiano. L’iniziativa è organizzata dalla Fondazione Italia Cina e MF-Milano Finanza, in partnership con la Camera di Commercio Italiana in Cina, e ha il patrocinio del Ministero dello Sviluppo Economico e della Camera di Commercio Italo Cinese.

“Value China è una realtà straordinaria che ci sta dando grandi soddisfazioni: leader nella digital Innovation, con un team multietnico e competenze tecnologiche fondamentali per chi vuole approcciare la Cina e l’Asia in modo corretto, ha dichiarato Dario Melpignano, Presidente di Neosperience. Da oltre vent’anni il nostro gruppo lavora con le più grandi realtà italiane e internazionali e il nostro scopo è quello di poter creare casi di successo anche per il mercato cinese. Per questo sono felice che sia stato riconosciuto lo sforzo compiuto da Value China per rilanciare tanti settori del nostro Paese e fornire agli operatori economici nuove opportunità di business dopo un periodo di grande sofferenza. Ad esempio, ha aggiunto, lo sviluppo e la fornitura di servizi digitali innovativi che valorizzano il territorio e l’offerta turistica gioca un ruolo chiave nel momento storico che stiamo vivendo. L’apporto di Value China si iscrive nel quadro dell’impegno di Neosperience per il sostegno e il rilancio del nostro territorio attraverso il digital: sviluppo sociale, ma anche opportunità per rafforzare il ruolo del nostro Paese come canale di comunicazione e condivisione di valori a livello internazionale,” ha concluso Melpignano.

L’evento si avvale inoltre della sponsorizzazione di ICBC-Industrial and Commercial Bank of China, SEA Aeroporti Milano e The Medelan.

Luca Qiu ha commentato:“Lavoriamo ogni giorno per rendere più accessibile il mercato cinese alle aziende italiane ed europee, partendo dalla consulenza e aiutando le imprese nellatrasformazione digitale e tecnologica. Lavoriamo a stretto contatto con i big player cinesi per monitorare costantemente i cambiamenti e le evoluzioni di quel mercato, abbiamo colleghi cinesi in Cina di vasta esperienza e una ampia squadra madrelingua italo-cinese in Italia. Questo mix di esperienze e sensibilità, unitamente a un team di sviluppo tecnologico dedicato alle piattaforme digital cinesi, ci rende unici sul mercato italiano.”