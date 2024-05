La soluzione offre numerosi vantaggi che la rendono una scelta ideale per le aziende di tutte le dimensioni, grazie all’elevata personalizzazione e alla piena conformità agli standard di sicurezza e privacy. La massima scalabilità consente l'archiviazione di petabyte di dati non strutturati e milioni di oggetti, garantendo la possibilità di gestire grandi volumi di informazioni. Le caratteristiche e i casi d’uso.

Archiviare grandi quantità di dati in maniera flessibile

Salvare grandi quantità di dati non strutturati in maniera semplice ed efficace, tramite la creazione automatica di copie multiple degli oggetti distribuite in più nodi storage, questo offre il servizio di Aruba Enterprise Cloud Object Storage, una soluzione affidabile, flessibile, conforme agli standard di sicurezza e privacy e adatta alle esigenze di data storage per aziende di tutte le dimensioni.

Un servizio che consente di gestire agevolmente i picchi di traffico, garantendo prestazioni continue, e che permette di scegliere dove archiviare i propri dati sul cloud, garantendo il controllo totale sulla loro localizzazione.

Casi di applicabilità

In quali scenari il Cloud Object Storage di Aruba Enterprise risulta essere la scelta vincente?

Internet of Things e Big Data : comporta lo stoccaggio di notevoli volumi dati in funzione di analisi e utilizzo di Artificial Intelligence e Machine Learning;

: comporta lo stoccaggio di notevoli volumi dati in funzione di analisi e utilizzo di Artificial Intelligence e Machine Learning; Backup and Archiving , quando l’obiettivo è la salvaguardia del dato e archiviazione dei dati cost saving rispetto a block storage o file server;

, quando l’obiettivo è la salvaguardia del dato e archiviazione dei dati cost saving rispetto a block storage o file server; Protezione da attacchi ransomware , prevenendo cancellazioni o modifiche (da ransomware) grazie alla funzionalità Object Locking;

, prevenendo cancellazioni o modifiche (da ransomware) grazie alla funzionalità Object Locking; Tiering , strumenti di cold tiering per applicazioni a lunga conservazione dei dati, in sostituzione di tecnologie on-premises;

, strumenti di cold tiering per applicazioni a lunga conservazione dei dati, in sostituzione di tecnologie on-premises; Applicazioni Cloud Native, grazie alla compatibilità con il protocollo S3;

grazie alla compatibilità con il protocollo S3; File Sync e Share , con l’accentramento in Cloud dei dati utente e file sharing, tramite portali di terze parti;

, con l’accentramento in Cloud dei dati utente e file sharing, tramite portali di terze parti; Rispetto dei requisiti GDPR per il trattamento dei dati personali, grazie alla struttura che permette di settare ACL (Access Control List) è adeguato alla protezione di dati sensibili.

Grazie alla sua flessibilità e alla facilità di accesso e gestione dei dati, la soluzione permette alle imprese di controllare i costi di archiviazione e di ottimizzare le risorse.

Non solo, la soluzione Aruba permette anche di gestire automaticamente eventuali guasti hardware, provvedendo rapidamente a ripristinare le copie perdute sugli storage rimanenti.

I vantaggi del servizio

Grazie all’elevata scalabilità e alla maggiore efficienza nel gestire petabyte di dati non strutturati e milioni di oggetti, la soluzione Aruba offre costi inferiori rispetto ai servizi di Block Storage.

Si tratta di un servizio completamente personalizzabile, con cui è possibile organizzare, categorizzare e cercare i dati in modo efficiente, semplificando le operazioni di gestione degli stessi.

Offre il massimo livello di resilienza, ottenuto con la creazione automatica di copie multiple degli oggetti caricati e distribuiti su nodi storage distinti.

Sono inoltre possibili l’utilizzo di Access Control List (ACL) per rendere il contenuto caricato accessibile pubblicamente o ad altri utenti del servizio, anche in considerazione che, oltre l’Italia, è attivabile in diversi Paesi europei, come Repubblica Ceca, Francia, Germania, Inghilterra e Polonia.

Il Cloud Object Storage consente infine di governare grandi quantità di informazioni non strutturate e di sfruttare una scalabilità illimitata del repository, integrandosi con altri strumenti cloud, grazie a un protocollo standard di mercato ampiamente diffuso (S3).

Modalità di tariffazione

Il Cloud Object Storage di Aruba permette di scegliere tra due modalità di tariffazione, “a consumo”, su base oraria, con cui viene pagato solo lo spazio utilizzato e il traffico in uscita per la massima granularità ed economicità, o “a canone”, su base mensile, con pacchetti a dimensione fissa più convenienti per l’immagazzinamento a lungo termine di file e cartelle.

Per approfondire la soluzione, scarica il documento.