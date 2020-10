Vetrya aderisce per il quarto anno consecutivo ai Premi di Laurea, promossi dal Comitato Leonardo per il 2020.

La borsa di studio messa in palio verrà assegnata alla tesi di laurea che si distinguerà per il carattere innovativo nell’ “Applicazione e servizi in cloud computing per la trasformazione digitale”. Nello specifico, le soluzioni e le idee proposte dovranno riguardare sviluppi e ricerche in diversi ambiti tecnologici, da piattaforme digitali e applicazioni che impiegano modelli di intelligenza artificiale a sistemi e/o soluzioni basati su cloud computing e 5G riguardanti produzione, manutenzione, training, controllo qualità, logistica, design e vision.

Al vincitore del bando sarà offerta una borsa di studio del valore di 3.000 euro assegnata in base all’innovatività ed originalità delle idee proposte e alla chiara esplicitazione dei benefici ottenibili a fronte di soluzioni alternative.

“Oggi più che mai non possiamo mancare di assolvere al compito di riconoscere e valorizzare in ogni sua forma il talento dei giovani – ha commentato Luca Tomassini, Cavaliere del Lavoro, Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo Vetrya – Siamo orgogliosi pertanto di prendere parte per il quarto anno consecutivo ai Premi di Laurea del Comitato Leonardo, che contribuiscono in modo determinante a favorire l’incontro tra le università italiane e le imprese spinte dalla continua ricerca dell’innovazione”.

L’iniziativa è promossa dal Comitato Leonardo, presieduto attualmente dall’imprenditrice Luisa Todini e nato nel 1993 su iniziativa comune del Sen. Sergio Pininfarina e del Sen. Gianni Agnelli, di Confindustria, dell’ICE e di un gruppo d’imprenditori con l’obiettivo di promuovere l’Italia come sistema Paese attraverso varie iniziative, volte a metterne in rilievo le doti di imprenditorialità, creatività artistica, raffinatezza e cultura che si riflettono nei suoi prodotti e nel suo stile di vita.

“L’emergenza sanitaria mondiale c’impone di consolidare i nostri investimenti in formazione, ricerca e conoscenza sostenendo i giovani nell’ingresso al mondo del lavoro. Oggi, più che mai, il lavoro è competenza, creatività, flessibilità, teso alla valorizzazione dei talenti. Investire nelle nostre aziende significa investire nel Capitale umano che le conduce al successo del nostro Made in Italy” – commenta Luisa Todini, Presidente del Comitato Leonardo – “Con questa consapevolezza, attraverso l’iniziativa dei Premi di Laurea, il Comitato Leonardo e le Aziende Associate portano avanti un impegno concreto che, ad oggi, ha erogato 196 borse di studio per un valore totale di circa 570.000 euro”.

I “Premi di Laurea” hanno permesso di sostenere nel tempo centinaia di giovani laureati e studiosi di altrettanti istituti universitari in tutta Italia, grazie alla preziosa collaborazione dei propri Associati.

Il bando per il Premio Vetrya sarà aperto a tesi di laurea triennale o specialistica attinenti al titolo del bando e agli aspetti di interesse indicati.

Per partecipare occorrerà inviare il modulo di partecipazione al concorso, la tesi in formato elettronico (CD Rom/USB) e una breve sintesi (massimo 6 pagine) della stessa alla Segreteria Generale del Comitato Leonardo (c/o ICE, via Liszt 21 – 00144 Roma tel. 06.59927990-7991) entro e non oltre il 10 gennaio 2021.