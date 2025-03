Il Gruppo Aruba parteciperà a Data Center Nation Milan 2025. Esperti del settore data center analizzeranno come le aziende trasformano le sfide regolatorie in vantaggi competitivi, con un focus sul Climate Neutral Data Centre Pact e la prospettiva italiana sulla gestione dell'impatto normativo.

Aruba, cloud provider italiano e leader nei servizi di data center, web hosting, e-mail, PEC e registrazione domini, parteciperà a Data Center Nation Milan 2025 con un contributo di rilievo nella discussione sul futuro dei data center in Europa.

L’evento si terrà il 2 aprile all’interno dell’Allianz MiCo di Milano: nel corso della rassegna si alterneranno numerosi panel dedicati all’industria dei data center, con ospiti di caratura internazionale e un’attenzione particolare alle sfide e opportunità del settore. Alle 12.35 nella Hall 5 si terrà il live talk “From Compliance to Competitive Edge: How European Sustainability Frameworks Fuel Digital Innovation” organizzato da Aruba, che riunirà alcuni dei protagonisti del mercato per affrontare le sfide energetiche e regolatorie che stanno ridefinendo l’industria.

Moderato dalla giornalista Nicoletta Boldrini, il panel vedrà la partecipazione di Giancarlo Giacomello, Head of Data Center & Colocation Services di Aruba, Matt Pullen, Executive Vice President and Managing Director Europe di CyrusOne, entrambi membri del board del Climate Neutral Data Centre Pact (CNDCP), Ben Maynard, Director of Communications del CISPE, e Luca Dozio, Direttore dell’Osservatorio Data Center del Politecnico di Milano.

In vista dell’evento,Giancarlo Giacomello, Head of Data Center & Colocation Services di Aruba ha dichiarato: “La sostenibilità non è più solo un requisito normativo, ma è possibile trarne un vantaggio per l’industria dei data center e per i nostri clienti. In un contesto in cui la domanda di servizi digitali continua a crescere esponenzialmente diventa fondamentale adottare soluzioni che combinino efficienza energetica, utilizzo di fonti rinnovabili e innovazione tecnologica. Come Aruba, in qualità di membro del Climate Neutral Data Centre Pact e operatore italiano di spicco nella costruzione e gestione di data center, siamo impegnati a tracciare un percorso concreto verso la neutralità climatica, contribuendo a fare dell’Europa un modello di riferimento per la sostenibilità digitale. Parte del nostro ruolo è anche mantenere alta l’attenzione su questa tematica, stimolando il dibattito e favorendo il confronto in eventi di rilievo come Data Center Nation”.

Secondo Ben Maynard, Director of Communications del CISPE: “Il Climate Neutral Data Centre Pact è un importante modello di riferimento legato a come un’industria o un settore possono collaborare con gli enti regolatori per garantire un allineamento che generi valore per tutte le parti coinvolte”.

“Il CNDCP, che rappresenta oltre l’80% degli operatori di data center in Europa, è impegnato a guidare il settore a raggiungere gli obiettivi europei di neutralità climatica e la Commissione Europea verso una legislazione efficace. Raggiungendo questi obiettivi, i data center in Europa diventeranno sempre più efficienti, migliorando la competitività in un panorama globale in rapida evoluzione”, ha proseguito Matt Pullen, Executive Vice President and Managing Director Europe di CyrusOne.

“Il settore dei Data Center è una leva strategica per lo sviluppo digitale del Paese. – ha concluso Luca Dozio, Direttore dell’Osservatorio Data Center del Politecnico di Milano. – L’Italia ha l’opportunità di rafforzare il proprio ruolo in Europa, puntando su infrastrutture sostenibili ed efficienti. Per cogliere appieno questo potenziale, è fondamentale un quadro normativo chiaro anche sul piano energetico, così da attrarre investimenti e favorire una crescita equilibrata”.

La crescente domanda di servizi digitali e intelligenza artificiale rende la sostenibilità non solo una questione di conformità normativa, ma una vera e propria necessità strategica per le aziende del settore. In questo contesto, il quadro normativo europeo in continua evoluzione rappresenta un’opportunità unica per promuovere l’innovazione e la leadership globale nelle infrastrutture digitali sostenibili.

La discussione si concentrerà sul contesto normativo europeo relativo alla sostenibilità e su come le sfide in ambito compliance e regolamentare possano trasformarsi in un vantaggio competitivo per l’industria dei data center. Un ruolo centrale in questa trasformazione è ricoperto dal Climate Neutral Data Centre Pact, iniziativa lanciata nel 2021 che riunisce oltre 100 operatori e associazioni di settore con l’obiettivo di rendere i data center europei climaticamente neutrali entro il 2030. Attraverso impegni concreti come il privilegiare l’adozione di energia prodotta da fonti rinnovabili per alimentare i data center, la misurazione e la limitazione del consumo di acqua, la definizione dei livelli di efficienza dei data center, tramite la misurazione e l’adozione di vincoli sul PUE e l’implementazione di pratiche di economia ed energia circolare, il CNDCP ha tracciato un percorso di crescita sostenibile che potrebbe fungere da modello per altre aree geografiche.

Come si evince dall’Osservatorio Data Center del Politecnico di Milano, a livello europeo, i principali mercati FLAPD (Francoforte, Londra, Amsterdam, Parigi e Dublino) stanno affrontando criticità legate alla saturazione energetica, mentre i paesi nordici stanno emergendo come nuovi hub grazie a condizioni climatiche favorevoli e infrastrutture avanzate. In questo scenario, alcuni paesi del Sud Europa tra cui l’Italia hanno l’opportunità di posizionarsi come un attore chiave nella fascia mediterranea e balcanica, contribuendo attivamente alla transizione verso un’infrastruttura digitale sempre più efficiente e sostenibile.

Aruba sarà, inoltre, ospite di due interessanti talk nel corso di Data Center Nation. Alle 14:00 nella Hall 3, Alessandro Bruschini – Infrastructure Manager di Aruba – interverrà nel panel organizzato da Dell dal titolo “Architecting the Future: Cloud, HPC, AI, and the Data Center Revolution”. L’intervento vedrà la partecipazione di esperti del settore per analizzare le sfide emergenti in termini di scalabilità, efficienza e sostenibilità delle infrastrutture. Successivamente, alle 15:30 nella Hall 2, Giancarlo Giacomello, Head of Data Center & Colocation Services di Aruba, sarà ospite del panel di Rittal dal titolo “The Role of Direct Liquid Cooling in the Evolution of Data Center Design and Operation”.

