Ciscra, l’IaaS di Aruba per ridurre spazio e consumi di energia

IasS moderna e performante per consolidare hardware e virtual machines

Società di servizi e produzione, principalmente orientata al mondo bancario, Ciscra nel corso della sua decennale esperienza ha saputo ampliare la propria offerta commerciale, passando da semplice centro stampa di inizio anni ’60 del secolo scorso, alla società multiservizi che è oggi.

Partecipata da BCC Credito Cooperativo e dal Gruppo Spreafin, specializzata nella produzione di carte valori, Ciscra opera nel settore bancario e dispone di un portafoglio di proposte che spazia dai servizi di posta elettronica certificata (Pec) fino alla stampa a dato variabile e alla conservazione documentale a norma.

Abbracciando il percorso di trasformazione digitale, anche questa società multiservizi ha dovuto affrontare l’ammodernamento del proprio ambiente IT. Ciscra ha quindi colto l’occasione per alzare l’asticella dell’innovazione, passando alla soluzione IaaS moderna e performante offerta da Aruba Enterprise – la divisione del gruppo Aruba che si occupa di progetti tailor made in ambito cloud, data center e trust services per organizzazioni private e PA –, dimensionata su un orizzonte temporale di cinque anni, che ha permesso di consolidare hardware e virtual machines riducendo i consumi di spazio ed energia.

Caratteristica specifica della soluzione offerta è la certificazione ISO 27001 dei data center Aruba, fondamentale per rispettare i mandati contrattuali di Ciscra inerenti la sicurezza delle informazioni, vista la clientela servita che opera in un contesto particolarmente normato, cui si aggiunge la certificazione ANSI/TIA 942 Level 4 per la resilienza infrastrutturale.

Bellini (Ciscra): “Le soluzioni proposte da Aruba Enterprise rispondono ai requisiti di sicurezza che caratterizzano la nostra attività”

“Sono ormai diversi anni che lavoriamo con Aruba Enterprise e ci siamo sempre trovati bene. Le soluzioni che ci ha proposto hanno sempre permesso di risolvere i problemi che avevamo sul tavolo rispondendo ai requisiti di sicurezza che caratterizzano la nostra attività. Operiamo in un settore regolato da norme stringenti, e poter affermare di avere i sistemi presso Aruba significa trasmettere la certezza di un’affidabilità reciproca che dal provider passa attraverso di noi per giungere al cliente”, ha spiegato Loris Bellini, Direttore Generale di Ciscra.

Oltre all’implementazione di una soluzione di disaster recovery a replica geografica costante mediante link da 1Gb ridondato con un RPO (Recovery Point Objective) di 30 minuti, anche la soluzione di backup è stata completamente rivista e rafforzata introducendo la possibilità di effettuare copie immutabili per una maggior protezione dei dati.

Il supporto tecnico viene assicurato attraverso l’apposito portale di assistenza di Aruba, con chiusura dei ticket entro la giornata.

Il rapporto tra Ciscra e Aruba Enterprise, in effetti, è di lunga durata. Il data center aziendale era già stato oggetto di una prima migrazione dall’ambiente on premises originale, verso una soluzione in colocation erogata in modalità IaaS da Aruba Enterprise in business continuity geografica.

Tuttavia, la crescita dell’attività e l’interesse alle ulteriori possibilità offerte dalla tecnologia hanno spinto Ciscra ad avviare un ulteriore progetto di ampliamento e ammodernamento in collaborazione con il provider.

I vantaggi delle soluzioni Aruba Enteprise

Tale percorso di innovazione, ammodernamento e ampliamento dell’ambiente IT dell’azienda veneta ha portato con sé ulteriori vantaggi.

Diversi i fattori chiave che hanno determinato una maggiore affidabilità, velocità, efficienza e sicurezza, assicurati da:

una riduzione di oltre il 20% delle virtual machine utilizzate da Ciscra;

una superiore potenza di calcolo dei nuovi server abbinata alla densità e alla velocità di risposta dello storage 100% flash che ha sostituito i precedenti dischi rotanti;

abbinata alla densità e alla velocità di risposta dello che ha sostituito i precedenti dischi rotanti; il backup , rivisto in un’ottica di maggior resilienza e affidabilità, ora appoggiato su sistemi indipendenti da quelli di produzione;

, rivisto in un’ottica di maggior resilienza e affidabilità, ora appoggiato su sistemi indipendenti da quelli di produzione; a garanzia della business continuity del data center è stata predisposta una strategia di disaster recovery geografico, con connettività ridondata aggiuntiva e replica asincrona dei backup su storage dedicato.

“Grazie a processori più potenti, pur disponendo ora di un numero inferiore di core attivi, abbiamo potuto ottenere un buon consolidamento delle VM, specie attraverso l’aggregazione dei database, facendo guadagnare nuove performance alle nostre attività“, ha sottolineato Dario Bergamasco, IT Manager di Ciscra

Il futuro

Tutti elementi che stanno alla base del potenziamento e della razionalizzazione dell’ambiente IT Ciscra, che può ora focalizzarsi sulle sfide strategiche e di business in piena tranquillità.

L’azienda può ora iniziare a valutare ulteriori ottimizzazioni specifiche. Una di queste riguarda la possibile attestazione dei servizi DNS su Aruba, una iniziativa che permetterebbe di rendere del tutto trasparente l’eventuale passaggio dall’ambiente di produzione a quello di disaster recovery dal momento che, in questo caso, il puntamento verso i nuovi server avverrebbe istantaneamente e senza bisogno di intervento umano essendo già previsto dalle procedure DR della stessa Aruba.

Un’ulteriore iniziativa pronta a partire riguarda l’aggiornamento delle tecnologie di interconnessione tra tutte le sedi Ciscra con la virtualizzazione delle attuali linee MPLS dedicate mediante tunnel SD-WAN così da ricavare maggior flessibilità, risparmi sui costi di gestione e rapidità di allacciam