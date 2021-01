Non solo telefonia, il 5G in Cina significa industria, servizi, innovazione e un nuovo orizzonte di crescita economica. Investimenti sempre alti in nuove reti e ampliamento della copertura per abilitare nuove applicazioni, questi gli obiettivi per l’anno nuovo.

Le reti 5G sono ormai una realtà in gran parte della Cina.

Secondo Zhao Zhiguo, Direttore del Cybersecurity management bureau (Ministry of Industry and Information Technology): “Nel 2020 è stata raggiunta una copertura completa delle reti commerciali in tutte le principali città delle nostre prefetture”.

Il piano 5G per i 2021

Il 2021 sarà l’anno delle applicazioni industriali della rete 5G, ha dichiarato Zhao Zhiguo in una conferenza stampa del MIIT, secondo quanto riportato dall’agenzia Xinhua,

Prima, però, è necessario ampliare ulteriormente la capacità di copertura.

L’anno passato si è chiuso con più di 200 milioni di connessioni attivate e oltre 1.100 progetti di industrial internet.

L’obiettivo per i prossimi 12 mesi sarà installare altre 600.000 base station e promuovere il nuovo standard di rete mobile in più aree di applicazione.

Secondo diverse stime, gli investimenti in nuove reti 5G nel 2021 in Cina saranno ancora nell’ordine di 20 miliardi di dollari, compresi i fondi per lo sviluppo delle reti 5G standalone.

Le prime applicazioni

I primi servizi attivati del nuovo standard sono legati all’utilizzo della realtà virtuale e aumentata, sia per l’intrattenimento, sia a livello industriale, il gaming immersivo, i servizi di telemedicina, l’assistenza da remoto alle persone più fragili.

Il dispiegamento della nuova rete va comunque avanti, anche per quel che riguarda i test con onde millimetriche 5G, si legge nell’agenzia, mentre ulteriori risorse saranno stanziate per la ricerca, l’innovazione e lo sviluppo di applicazioni.

Il 5G nel mondo

Alla fine dello scorso dicembre, secondo stime GSA, è stato annunciato il lancio complessivo di 559 device abilitati alla nuova rete, a livello mondiale. Il 60% di questi è arrivati sul mercato.

Il numero di apparecchi 5G è infine cresciuto del +30% su base annua e 233 di questi sono modelli di smartphone (gli altri sono tablet, notebook, droni, robotica multiservizi, televisori, veicoli).