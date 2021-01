5G, per le reti in Cina previsti 20 miliardi di dollari di investimenti nel 2021

I tre principali operatori cinesi China Mobile, China Telecom e China Unicom investiranno ancora nel 2021 in maniera massiccia per lo sviluppo del 5G. Il che rappresenta certamente una buona notizia per i vendor di casa, Huawei e ZTE, che potranno così continuare a contare sul mercato domestico e compensare così la pressione competitiva che continua in altre aree del mondo.

Secondo stime, gli investimenti in nuove reti 5G nel 2021 in Cina saranno ancora nell’ordine di 20 miliardi di dollari, compresi i fondi per lo sviluppo delle reti 5G standalone.

5G, 600mila nuove stazioni radio base nel 2021

Dopo aver realizzato circa 700mila siti 5G nel 2020, le tre principali telco cinesi si apprestano a realizzare altre 600mila stazioni base nel 2021, ha detto il ministro dell’Industria e dell’Inofrmation Technology Xiao Yaging a fine 2020, in conferenza stampa.

Il ministro cinese ha aggiunto che crescerà il focus sulla condivisione delle reti (network sharing) e della fase di costruzione delle nuove reti (co-construction), così come lo sviluppo di applicazioni 5G in 10 industry verticali (non specificate) a fronte del rilascio di nuove frequenze millimetriche per servizi 5G.

C’è da dire che China Telecom e China Unicom condividono già il rollout delle reti di accesso 5G, per questo sarà interessante verificare se si chiuderanno nuovi accordi di condivisione di asset.

Investimenti e clienti

Gli investimenti fino ad ora si riflettono nella diffusione degli abbonati. China Mobile ha investito 15,2 miliardi di dollari nelle sue reti 5G nel 2020 e ha concluso l’anno con circa 330mila siti 5G. Alla fine di novembre aveva 147,4 milioni di clienti 5G, circa il 15,5% della sua base clienti mobile totale di 943,7 milioni. (Alla fine di giugno aveva 114 milioni di clienti 5G.)

China Telecom e China Unicom in tandem avevano intenzione di investire circa 11 miliardi di dollari complessivi nella loro infrastruttura 5G condivisa nel 2020, per chiudere l’anno con circa 400mila siti 5G. China Telecom ha registrato 79,5 milioni di clienti 5G alla fine di novembre dello scorso anno, quasi il 23% della sua base di quasi 351 milioni di abbonati mobili.

China Unicom non ha ancora pubblicato i suoi numeri di abbonati 5G: alla fine di novembre 2020 stava raggruppando i suoi numeri di clienti 5G con i suoi utenti 4G, di cui riportava 269 milioni, la stragrande maggioranza di una base di clienti mobile totale di 307 milioni.

Vendor

Per il sito specializzato Telecom Tv, Huawei e ZTE continueranno ad essere i principali beneficiari della spesa per il 5G in Cina, mentre Ericsson e un altro fornitore locale, Datang Mobile, raccoglieranno anche una parte minore della spesa per la rete di accesso radio 5G. Nokia è uscito dal mercato cinese 5G RAN qualche tempo fa, poiché riteneva che i margini fossero troppo bassi, ma sta giocando un ruolo nelle implementazioni delle reti 5G core.

E ci sono anni di implementazioni e investimenti a venire, poiché l’agenzia di stampa cinese Xinhua ha riportato una stima di Zhang Yunyong, presidente del China Unicom Research Institute, secondo cui la copertura 5G totale del paese richiederà l’implementazione di 10 milioni di siti 5G.