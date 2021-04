Cieli spesso nuvolosi nel fine settimana, piogge da domenica (Video)

Previsioni del tempo per sabato 17 aprile.

Al Nord

Tempo uggioso ma senza piogge al settentrione: al mattino cieli poco o irregolarmente nuvolosi ma senza fenomeni associati. Al pomeriggio nuvolosità in aumento sulle Alpi centrali, con locali nevicate oltre i 1300 metri di quota, variabilità asciutta altrove. In serata più coperto al nord-est, qualche apertura tra Piemonte e Liguria.

Al Centro

Giornata per lo più stabile sulle regioni centrali: Al mattino nubi compatte tra Lazio e Abruzzo, cieli poco nuvolosi altrove. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con tempo ancora asciutto ad eccezione di qualche pioviggine sulle zone interne del Lazio. In serata cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni.

Al Sud e sulle Isole

Maltempo diffuso al meridione: al mattino piogge su tutti i settori, fenomeni più intensi sulle Isole Maggiori. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di instabilità, più asciutto su Sicilia meridionale e Puglia. In serata non sono previsti cambiamenti sostanziali, con cieli coperti su tutte le regioni e precipitazioni sparse, più intense su Sardegna.

Temperature

Minime stazionarie o in calo sui versanti Tirrenici, in aumento altrove; massime in lieve aumento al settentrione e sui settori peninsulari meridionali, in diminuzione sui restanti settori.

Tendenza per domenica 18 aprile