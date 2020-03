Cieli sereni e temperature in aumento, anticipo di primavera (Video)

Situazione

Nord

Bel tempo al nord Italia fin dal mattino con cieli sereni o al più poco nuvolosi sulla Liguria. Si rinnovano le condizioni di bel tempo anche al pomeriggio e in serata con poche nubi.

Centro

Altra giornata all’insegna del tempo stabile e asciutto su tutti i settori con cieli sereni al mattino e al pomeriggio, nubi innocue in nottata sulle regioni tirreniche

Sud

Ampie schiarite sulle regioni peninsulari e in Sardegna, nuvolosità in transito sulla Puglia, Sicilia e Calabria. Tempo asciutto per tutta la giornata.

Tendenza

Dopo un inizio di primavera all’insegna del maltempo su gran parte del nostro paese, la rimonta dell’anticiclone prevista nei prossimi giorni porterà tempo asciutto ma soprattutto clima mite.

Nella giornata di domani il tempo sarà quindi stabile soleggiato su tutta Italia sia nella mattinata

sia poi al pomeriggio, qualche nube possibile nelle ore serali. Le temperature tenderanno ad aumentare fino a raggiungere anche +22/23°C su alcune regioni.

Ormai, con la fine dell’inverno, il Vortice Polare andrà sempre più destabilizzandosi e le grandi quantità di aria fredda accumulate alle alte latitudini potrebbero spostarsi verso Sud, generando ondate di maltempo e freddo tardivo, ma è una tendenza attualmente piuttosto difficile da delineare.