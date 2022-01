Al Nord

Tempo stabile nella giornata con prevalenza di cieli sereni, ma con nebbie e nubi basse in Pianura Padana e deboli piogge in Liguria. In serata e nottata tempo stabile e asciutto ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi e nebbie in Pianura Padana.

Al Centro

Al mattino tempo asciutto su tutte le regioni, con nubi basse su Toscana, Umbria e coste adriatiche e sereno altrove. Al pomeriggio non sono previste grosse variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile, con nuvolosità sugli stessi settori.

Al Sud e sulle Isole

Sole prevalente sia al mattino che al pomeriggio sulle regioni meridionali, salvo qualche fenomeno sulla Calabria meridionale con neve oltre i 1100-1300 metri. In serata e nelle ore notturne ancora qualche fenomeno in Calabria e asciutto altrove con prevalenza di cieli sereni e locali addensamenti sulle coste tirreniche.

Temperature

Minime e massime in generale aumento.