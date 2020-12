Cieli più nuvolosi al Centro e al Nord, meglio altrove (Video)

Meteo4you è la rubrica che offre quotidianamente informazioni dettagliate sul tempo meteorologico in atto sull’Italia, località per località, grazie alle previsioni offerte dal clicca qui. è la rubrica che offre quotidianamente informazioni dettagliate sul tempo meteorologico in atto sull’Italia, località per località, grazie alle previsioni offerte dal Centro Meteo Italiano. Per consultare gli articoli precedenti,

Previsioni meteo per mercoledì 16 dicembre

AL NORD

Cieli da nuvolosi a molto nuvolosi sulle regioni settentrionali del Paese con precipitazioni associate di debole o moderata intensità eccetto in Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria di ponente. Neve sulle Alpi oltre i 1000-1300 metri di quota.

AL CENTRO

Al mattino nubi compatte in Toscana con deboli piogge associate, nuvolosità irregolare altrove con tempo stabile. Situazione invariata poi al pomeriggio ed in serata con cieli irregolarmente nuvolosi o nuvolosi e deboli piogge solo in Toscana.

AL SUD E SULLE ISOLE

Tempo stabile e in parte soleggiato al Sud Italia. Nuvolosità più compatte in Sicilia senza precipitazioni associate, maggiori schiarite invece sulla Puglia, Basilicata e Molise.

TEMPERATURE

Massime e minime in aumento su tutta Italia.