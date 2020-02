Cellnex verso l’acquisizione delle le antenne del Corte Ingles in Spagna

Il tower operator spagnolo Cellnex Telecom ha siglato un accordo per l’acquisizione delle antenne di proprietà della catena retail El Corte Ingles per circa 70 milioni di euro.

Il tower operator spagnolo Cellnex Telecom ha siglato un accordo per l’acquisizione delle antenne di proprietà della catena retail El Corte Ingles per circa 70 milioni di euro. Lo scrive Cinco Dias, aggiungendo che ei termini dell’accordo, che non è ancora stato concluso ufficialmente, Cellnex acquisirà i diritti di utilizzo di circa 400 antenne installate sul tetto di più di un centinaio di punti vendita sul territorio spagnolo, la maggior parte dei quali in aree cittadine centrali.

Nel quadro dell’accordo, Cellnex realizzerà inoltre un’infrastruttura 5G nei principali punti vendita El Corte Ingles.

Alla fine del 2019 Cellnex ha siglato un accordo con Orange in Spagna per rilevare 1500 siti di torri di trasmissione per 260 milioni di euro. Nel 2019 l’azienda ha chiuso diversi accordi per l’acquisizione di asset e aziende che hanno portato a 25mila le antenne presenti in diversi paesi europei.