Franco Bernabè nuovo presidente di Cellnex

Franco Bernabè alla presidenza di Cellnex, la maggiore società delle torri di trasmissione d’Europa. La decisione è maturata da quando Edizione, la holding dei Benetton, ha nominato alla presidenza Gianni Mion, dopo l’uscita di Marco Patuano, lo stesso che prese il posto Bernabè alla guida di Telecom Italia nel 2014.

Il gruppo Cellnex, guidato da Tobias Martinez Gimeno, è partecipata al 29,9% dalla Edizione della famiglia Benetton

L’operatore specializzato nelle infrastrutture per telecomunicazioni wireless e per la radiodiffusione in Europa, ha rilevato in Italia le infrastrutture di Wind e quelle di Iliad, impegnandosi per conto dell’operatore francese a costruirgli la rete per i cellulari di quinta generazione. In particolare, l’accordo con Iliad consiste nella vendita del 100% dell’attività di infrastrutture di telecomunicazioni e comprende circa 2.200 siti.

Inoltre, Cellnex ha ottenuto da diverse banche 2,7 miliardi di euro di finanziamenti a supporto dell’operazione chiusa proprio con Iliad e anche con Salt ma, come ha precisato il ceo Martinez Gimeno, intende continuare a cercare “in maniera proattiva” ulteriori progetti di crescita.