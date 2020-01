Cellnex si espande in Portogallo e rileva le torri di Omtel per 800 milioni

Prosegue la campagna acquisti di Cellnex, che in Portogallo ha siglato un accordo per rilevare le torri dell’operatore Omtel, di proprietà di Altice Europe e Belmont Infra Holding. Il prezzo dell’operazione è pari a 800 milioni di euro, per l’acquisto di 4mila siti operati da Omtel in Portogallo, pari a circa il 25% del mercato portoghese delle torri cellulari. Nel quadro dell’accordo anche il roll out di 400 nuovi siti nei prossimi 4 anni. Cellnex prevede altri 350 siti entro il 2027 per rispondere alle esigenze del 5G, per un investimento stimato in 140 milioni di euro.

L’operazione porterà un Ebitda stimato in 90 milioni di euro annui.

Prima Iliad in Francia e Italia

L’operazione portoghese di Cellnex fa il paio con l’acquisizione delle torri di Iliad in Francia, dove ha rilevato il 70% delle infrastrutture, e Italia, dove ha rilevato tutte le infrastrutture, dello scorso 24 dicembre.

Secondo stime, la vendita delle torri porterà nelle casse di Iliad 2 miliardi di euro che saranno presumibilmente reinvestiti dall’operatore per lo sviluppo della fibra in Francia e del 5G Italia. In precedenza, Cellnex aveva già rilevato altri 1500 siti di trasmissione da Orange in Spagna.

Regno Unito

In precedenza, Cellnex aveva già rilevato la divisione telecomunicazioni di Arqiva nel regno Unito per 2 miliardi di sterline.

La cessione delle torri di trasmissione da parte delle telco sta diventando un trend globale. Diversi operatori hanno già concluso la cessione del ramo di business delle torri, fra questi Vodafone, Reliance Jio e Telefonica.