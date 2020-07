Cellnex, ricavi +48% nel primo semestre. Stime 2020 al rialzo

Cellnex Telecom, la prima tower company europea, ha chiuso il primo semestre del 2020 con ricavi per 723 milioni di euro, in crescita del 48%, a fronte di un Ebitda in aumento del 64% a 527 milioni. L’incremento dei ricavi è dovuto in primo luogo alla campagna acquisiti dell’azienda presieduta da Franco Bernabè, partecipata da Edizione, la holding dei Benetton, che controlla il 16,45% della compagnia. Cellnex nel 2019 ha fatto shopping in Francia e Italia (le torri di Iliad), in Svizzera (Salt), nel Regno Unito (BT), in Irlanda (Cignal) e in Spagna (Orange) così come l’acquisto di Omtel in Portogallo, chiuso a gennaio.

Shopping e perdite

I costi dello shopping di Cellnex pesano sulle perdite salite a 43 milioni nel 2020, a fronte del rosso di 30 milioni dello stesso periodo del 2019, un risultato “negativo” che l’azienda prevede continuerà anche nei prossimi trimestri.

Il fatturato

Sul fatturato complessivo, la maggior parte dei ricavi deriva dai servizi infrastrutturali per gli operatori mobili (77%), pari a 553 milioni, in aumento rispetto al 70% dello stesso periodo del 2019. I servizi di rete per il broadcasting rappresentano il 16% dei ricavi, pari a 117 milioni.

Infine, il segmento che riguarda sicurezza e reti per servizi di emergenza e il business delle smart city ha contribuito con 52 milioni, pari al 7% del fatturato complessivo.

Cellnex si è impegnata per investimenti di circa 2,5 miliardi nel primo semestre dell’anno, avendo già investito circa 4 miliardi nel 2019.

Il 63% del fatturato e il 72% dell’Ebitda di Cellnex arrivano fuori dal mercato spagnolo, l’Italia è il secondo mercato del gruppo dopo quello iberico, e rappresenta il 23% dei ricavi.

Siti operativi

In totale il gruppo aveva 40.505 siti operativi alla fine di gennaio (10.313 in Spagna, 10.356 in Italia, 9.411 in Francia, 922 in Olanda, 611 in UK, 5.272 in Svizzera, 601 in Irlanda e 3.019 in Portogallo), più altri 2.090 nodi (DAS e small cells), queste ultime in aumento del 20% in un anno,. Points of Presence (PoPs) in aumento del 5% anno su anno mentre al customer ratio per sito è cresciuta del 3%.

Outlook

Per quanto riguarda il futuro, Cellnex ha rivisto al rialzo le sue previsioni per l’intero 2020 in termini di Ebitda a 1,16-1,18 miliardi rispetto a stime precedenti comprese fra 1,065-1,085 miliardi grazie alla crescente integrazione dei nuovi asset.