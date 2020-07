Cancellato il CES di Las Vegas, edizione 2021 soltanto in digitale

Sarà interamente online la prossima edizione del CES di Las Vegas, la tradizionale fiera dell’hitech che si tiene tutti gli anni a gennaio. La Kermesse si arrende al virus e così l’edizione 2021 sarà interamente virtuale. Lo ha reso noto l’ente organizzatore, la Consumer Technology Association (CTA), che ha fissato dal 6 al 9 gennaio la nuova edizione dell’evento. Tutto sarà svolto online: dalla dimostrazione dei nuovi prodotti all’attività di networking e PR per le nuove startup. I dettagli saranno comunicati a ridosso dell’evento.

Quello del CES è soltanto l’ultimo grande evento del mondo dell’hitech che decide di digitalizzare totalmente la sua formula. In precedenza, era stato il Mobile World Congress di Barcellona previsto per metà febbraio a chiudere i battenti, in piena pandemia, e l’edizione gemella dell’evento organizzata a Shangai, fissata per il mese di giugno.



Il CES di Las Vegas l’anno scorso ha richiamato 4.400 aziende e 170mila visitatori, a fronte di 20mila nuovi prodotti.

La convegnistica è uno dei settori più colpiti dal rischio pandemia, secondo stime degli organizzatori della GSMA la cancellazione del MWC di Barcellona ha mandato in fumo 500 milioni di euro in mancati introiti per la municipalità della città catalana. Colpiti soprattutto il settore alberghiero, l’ospitalità turistica e il catering.