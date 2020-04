Covid-19, cancellato anche il Mobile World Congress di Shangai

Il MWC di Shangai in programma per il 30 giugno è stato annullato dagli organizzatori della GSMA. L’annuncio non è certo una sorpresa e fa il paio con l’annullamento del MWC di Barcellona a fine febbraio, che fece molto scalpore visto che giunse poco prima dell’esplosione del virus in Europa.

Quel che è più rilevante in questa notizia è la cancellazione della versione asiatica del MWC di Barcellona, con grave danno per gli organizzatori della GSMA. A questo punto, bisogna sperare che il principale convegno mondiale sulle Tlc possa riprendersi e risollevarsi per il prossimo anno.

Pesano le restrizioni ai viaggi e le misure di distanziamento sociali che impediscono gli assembramenti e le riunioni pubbliche e gli eventi.

Visto il forfait, la GSMA ha reso che noto intende lavorare con le autorità per organizzare un evento alternativo, una conferenza regionale in Cina al più tardi nella seconda metà del 2020. “Confermeremo la fattibilità di questo evento nei prossimi mesi – rende noto la GSMA – continueremo ad impegnarci in questa regione per tutto l’anno e guardiamo al prossimo anno per organizzare la nuova edizione del MWC 2021 a Shangai”.

Al momento non ci sono ancora dettagli sui rimborsi per le aziende che dovevano partecipare al MWC di Shangai, però presumibilmente le cose andranno come nel caso dell’evento gemello di Barcellona.