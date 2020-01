CES 2020, le 10 tecnologie più curiose alla fiera globale di Las Vegas

Ha aperto i battenti ieri ed è considerata la kermesse tecnologica più importante del mondo. Si tratta del CES di Las Vegas, la fiera globale del tech che dovrebbe mettere in mostra le principali novità del mondo digitale. Peccato che quest’anno la fiera show sia dominata da un robot che trasporta carta igienica, l’arrivo allo show della figlia di Donald Trump Ivanka e dal declino del pubblico, che quest’anno si fermerà secondo le stime a 170mila visitatori rispetto ai 180m ila della scorsa edizione. Lo scrive il quotidiano britannico The Telegraph, che mette in fila le 10 migliori e più bizzarre novità presentate quest’anno al CES. Il declino del CES in termini di partecipanti è peraltro dovuto in larga misura alle tensioni fra Usa e Cina che hanno penalizzato gli arrivi dal paese asiatico.

Il visore virtuale che blocca i raggi solari

Per ora si tratta di un prototipo, però potrebbe avere presto un seguito commerciale perché nel Regno Unito ad esempio un incidente su 50 è dovuto a disturbi dovuti ai raggi del sole su chi guida.

La cassetta postale che blocca il furto di pacchetti

La crescita del commercio elettronico ha portato con sé l’aumento del furto di pacchetti dalla cassetta della posta, tanto che la polizia negli Usa ha iniziato a lasciare falsi pacchetti di Amazon in cassetta per pizzicare i ladri.

Le cassette postali ideate dalla canadese Danby affrontano il problema con una cassetta intelligente, munita di ingresso a scomparsa e sistema di apertura che funziona soltanto via smartphone, con tanto di videocamera incorporata per registrare la consegna e la possibilità di chiamare da remoto in automatico il proprietario. Costa 399 dollari e funziona soltanto in presenza di WiFi e corrente elettrica.

Il robot che ti porta la carta igienica

Procter & Gamble ha presentato un robot che tramite il bluetooth può consegnare un rotolo di carta igienica al proprietario. Non si sa se e quando il robot entrerà in commercio, ma sono parecchie le tecnologie da bagno presentate quest’anno al CES: c’è un tappeto intelligente che calcola peso e postura di chi si fa la doccia, e uno speaker per parlare sotto la doccia.

Il recinto virtuale per il tuo cane

Il recinto virtuale viene creato da un collare particolare, costa 1.495 dollari prodotto da SpotOn, che tramite GPS, localizza il quattro zampe e ti avverte immediatamente se oltrepassa un confine preimpostato che si può trovare a casa tua, in giardino, al parco un po’ dovunque. Se il cane scappa, tu sei subito avvertito sullo smartphone.

Il collare ha suscitato non poche polemiche perché utilizza anche una piccola scossa elettrica nei confronti del cane che sconfina o tenta di scappare.

Una luce contro la dislessia

La società francese Lexilife ha messo a punto una luce intelligente che costa 549 sterline che può rilevare la dislessia, una malattia dovuta secondo gli esperti ad un malfunzionamento degli occhi che inviano immagini al cervello in maniera scoordinata, creando così confusione nella lettura di chi ne è affetto.

La lampada di Lexilife sarebbe in grado di ovviare al problema, inviando impulsi di luce al momento opportuno, facilitando così la lettura di chi soffre di dislessia. La lampada è già stata ordinata in alcune scuole britanniche.

Tricicli ad energia solare

La startup francese Wello ha presentato un veicolo che sta a metàè fra la minicar e la bici elettrica, che funziona ad elettricità prodotta con l’energia solare. Il veicolo è munito di pedali, così da non prevedere una patente di guida per il suo utilizzo, e può circolare sulle ciclabili. E’ protetta da un tettuccio solare.

Wello ha già realizzato un primo modello disegnato per la consegna di pacchi ma sta lavorando ad un secondo modello consumer, destinato in primo luogo alle famiglie con bambini visto che il sedile posteriore per il passeggero è estraibile dal portapacchi.

Il Wello costa caro, 7mila euro, però è anche connesso a Internet.

Il refrigeratore che raffredda in poco tempo le bevande

Se arrivi ad una festa con una bottiglia calda di vino bianco o di prosecco, questa è una grande invenzione.

Il refrigeratore Juno, inventato da Akram Boukai, è fatto apposta per raffreddare una bottiglia in pochi minuti. Per una birra ci vuole meno di un minuto, per lo champagne fra tre e cinque. Attualmente costa 199 dollari sul sito di crowdfunding indiegogo.

Una telecamera portatile per migliorare l’apparecchio acustico

L’apparecchio acustico può creare problemi in caso di rumori isolati, spesso aumenta i rumori di sottofondo coprendo così le voci delle persone che si vorrebbero invece ascoltare.

La Hear, una telecamenra indossabile realizzata dalla israeliana OrCam, sfrutta l’intelligenza artificiale per identificare la persona che sta parlando isolando la voce della persona che vogliamo ascoltare.

Cambiare canale con la forza del pensiero

Uno dei trend principali del CES di quest’anno sono le interfacce cervello-computer, vale a dire cuffie particolari con sensori in grado di monitorare l’attività elettrica nel cervello e di misurarla.

La francese NextMind ha sviluppato una cuffia bluetooth da 399 dollari che può sostituire il telecomando o un controller per video game, consentendo a chi li indossa di cambiare canale con la mente o di controllare un personaggio di un videogioco in realtà virtuale concentrando lo sguardo su un punto particolare dello schermo.

AirSelfie, il drone che scatta selfie al posto tuo

Fare selfie di gruppo senza problemi. Trovare l’angolatura giusta per l’inquadratura migliore. Questa la specialità del drone realizzato dall’americana AirSelfie che vuole sfruttare l’onda lunga dei selfie. La gente ne scatta almeno 100 milioni al giorno e il target giusto per questo gadget è la generazione Z sempre a caccia dell’inquadratura perfetta. Costo 99.95 dollari. Può funzionare con il semplice gesto di una mano.