Cambia il tempo sull’Italia: instabile in montagna e regioni occidentali

I giorni di soli potrebbero avere le ore contate sul nostro Paese, con un peggioramento in arrivo per gran parte delle regioni tra sabato e domenica, poi ancora instabilità estiva.

Meteo4you è la rubrica che offre quotidianamente informazioni dettagliate sul tempo meteorologico in atto sull’Italia, località per località, grazie alle previsioni offerte dal clicca qui. è la rubrica che offre quotidianamente informazioni dettagliate sul tempo meteorologico in atto sull’Italia, località per località, grazie alle previsioni offerte dal Centro Meteo Italiano. Per consultare gli articoli precedenti,

Previsioni del tempo per sabato 5 giugno.

Al Nord

Maltempo nelle ore diurne, con fenomeni anche intensi specie a ridosso dell’arco alpino, più asciutto sulle pianure. Precipitazioni in graduale esaurimento nelle ore notturne, con residue piogge tra Trentino, Triveneto e Alpi Piemontesi; altrove cieli poco o irregolarmente nuvolosi.

Al Centro

Al mattino attese precipitazioni sulle coste Tirreniche, altrove cieli in prevalenza poco nuvolosi. Al pomeriggio piogge localizzate tra Toscana e Umbria, poche nubi sui restanti settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con velature in transito.

Al Sud E Sulle Isole

Qualche pioggia al mattino tra coste Campane e Sardegna, mentre altrove i cieli risulteranno parzialmente coperti. Nessuna variazione di rilievo nel corso delle ore pomeridiane, con tempo più asciutto e nuvolosità insistente. Condizioni meteo stazionarie in serata, ad eccezione di un peggioramento atteso nelle ore notturne sulla Sardegna.

Temperature

Minime in rialzo e massime stabili o in calo.

Tendenza per domenica 6 giugno