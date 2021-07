Cambia il tempo: piogge al Nord, poi sulle regioni centrali (Video)

Inizia un periodo più instabile per il nostro Paese, con l’anticiclone subtropicale in ritirata e l’aumento delle occasioni per piogge e temporali un po’ ovunque, in un secondo momento al Sud.

Al Nord

Forte instabilità al settentrione: al mattino molte piogge sulle regioni nord-occidentali; variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio precipitazioni diffuse su tutte le regioni. In serata residue piogge su tutti i settori, ad eccezione dell’Emilia Romagna. Fenomeni in esaurimento nelle ore notturne.

Al Centro

Al mattino instabile sulla Toscana, altrove i cieli risulteranno irregolarmente nuvolosi. Al pomeriggio, piogge in estensione sui restanti settori. In serata ancora qualche precipitazione tra Lazio, Umbria e Marche. Cieli sereni o poco nuvolosi nella notte.

Al Sud e sulle Isole

Stabilità prevalente al meridione: al mattino cieli sereni sulle regioni peninsulari e sulla Sicilia, maggiore nuvolosità sulla Sardegna. Al pomeriggio ancora tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori. In serata nessuna variazione con assenza di piogge e qualche addensamento sulle regioni peninsulari.

Temperature

Minime in generale rialzo; massime in calo al centro-nord ed in aumento altrove.