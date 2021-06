Meteo estivo per il nostro Paese, ma si indebolisce la bolla calda subtropicale che da più giorni stazioni su quasi tutte le regioni, specialmente al Centro e al Sud.

Situazione generale

L’anticiclone africano continua a dominare lo scenario al Centro Sud portando condizioni meteo stabili e picchi di caldo notevoli. Entro venerdì correnti più fresche dai quadranti settentrionali o nord occidentali interesseranno tutta l’Italia portando una generale flessione delle temperature e un’attenuazione del caldo anche al Sud.

All’inizio del primo week end di luglio avremo condizioni di tempo in prevalenza stabile da Nord a Sud grazie all’espansione di un piccolo promontorio anticiclonico sul Mediterraneo Centrale, instabilità in accentuazione però per domenica con possibili temporali.

Tempo previsto per giovedì 1° luglio

Al Nord

Instabilità in aumento al settentrione: al mattino ampi spazi di sereno, eccetto deboli piogge tra Trentino e Veneto. Peggiora al pomeriggio con temporali sparsi sulle regioni del Nord-Est e sull’Emilia Romagna; tempo in prevalenza asciutto altrove. In serata migliora con cieli sereni o poco nuvolosi, residue piogge tra Trentino, Triveneto e Romagna.

Al Centro

Giornata pienamente stabile al mattino e al pomeriggio con ampi spazi di sereno. Si evidenziano solo locali piogge pomeridiane tra alta Toscana e Marche. Tempo stabile anche in serata con qualche velatura in transito, ma senza fenomeni associati.

Al Sud e sulle Isole

Condizioni di tempo stabile sulle regioni meridionali, con cieli soleggiati e qualche addensamento tra Calabria e Sicilia al mattino. Nessuna variazione tra pomeriggio e serata, mentre in nottata avremo cieli poco nuvolosi sui settori peninsulari.

Temperature

Minime in generale calo e massime in lieve aumento al nord-ovest; in calo altrove.