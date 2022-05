Il commissario al Mercato Interno della Commissione Ue Thierry Breton incontrerà oggi in Texas Elon Musk, il patron di Tesla e neo proprietario di Twitter. Sul tavolo alcuni temi centrali dell’agenda digitale globale, a partire dal ruolo di Twitter dopo il passaggio di mano, la carenza di microchip, le fake news e il controllo della rete. E ancora, in agenda anche batterie e materie prime, dati e intelligenza artificiale.

L’incontro arriva pochi giorni dopo che l’uomo più ricco del mondo ha siglato un accordo da 44 miliardi di dollari per rilevare il sito di microblogging.

I due si incontreranno oggi alle 21, ora locale di Bruxelles.

” Se i GAFAM non rispettano le nostre regole, possiamo vietargli di accedere al nostro mercato.



-Ad esempio come possiamo fermare Twitter?



Abbiamo appena fermato Sputnik e Russia Today. Sappiamo come farlo, nessun problema! “



afferma orgoglioso Thierry Breton, Commissario UE