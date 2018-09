Blockchain, Taavi Rõivas presidente del board di Lympo

Taavi Rõivas, ex primo ministro estone, è entrato a far parte come presidente del consiglio di sorveglianza di Lympo, una startup di blockahin che vuole incoraggiare le persone a fare più attività fisica.

Rõivas, che ha diretto il governo estone come primo ministro dal 2014 al 2016 e attualmente fa parte del parlamento nazionale, è entrato a far parte della startup Lympo come presidente del consiglio di sorveglianza.

Excited to help one of the most promising Baltic startups to grow and pursue the mission of motivating people to excercise more and better.

If you are a runner like me and feel that being rewarded for your training would be motivating, check out @LympoApp ! https://t.co/XvIncXZs1E

— Taavi Rõivas (@TaaviRoivas) 31 agosto 2018