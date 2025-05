Blackout in Spagna e Portogallo mettono le ali a Starlink 

Gli utenti mobili spagnoli e portoghesi si sono rivolti in massa a Starlink durante il blackout che ha colpito la penisola iberica il 28 aprile scorso.

L’uso di Starlink è cresciuto in media del 35% con un picco del 60% in Spagna, scrive il Financial Times citando dati di Ookla.

Le reti mobili si sono di fatto spente e il traffico residuo si è in larga parte trasferito sulla rete satellitare di Elon Musk. C’è da dire che la congestione di utenti ha danneggiato la qualità della copertura di Starlink che durante la vacatio delle reti mobili si è affidata anche a stazioni di terra in Italia e in altri paesi per rispondere alla domanda anomala in Spagna e Portogallo.

Di fatto, però, Starlink non può essere considerato un sostituto tout court delle reti mobili ma semplicemente un supplente temporaneo. E questo è un dato di fatto per il futuro, tanto più che la Red Electrica spagnola non ha individuato con certezza il motivo del blackout.

L’interruzione del servizio elettrico ha messo in evidenza un problema generalizzato in Spagna, ma non soltanto, vale a dire la mancanza di una presenza di generatori di riserva nel 100% degli impianti mobili.

Vodafone Spagna ha reso noto che generatori di backup si sono azionati nel 70% dei suoi siti nel paese al momento dell’interruzione di corrente, ma dopo qualche tempo la copertura si è ridotta in breve tempo al 20%.

Telefonica dal canto suo ha detto di aver privilegiato le infrastrutture critiche, come le reti ospedaliere, ed è tornata alla normalità entro 24 ore.

Secondo dati dell’Ofcom, nel Regno Unito in caso di balckout due terzi del paese resterebbero accessibili per chiamate di emergenza entro un’ora dall’interruzione grazie a generatori di riserve che si trovano nel 20% dei siti mobili.

