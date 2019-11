Black Friday sui prodotti Amazon: Echo, Kindle, Fire e Fire Stick scontati

Rubrica settimanale Cosa Compro, frutto della collaborazione fra Key4biz e SosTariffe. Un servizio al consumatore: qualità, virtù e difetti dei prodotti hitech di uso quotidiano. Per consultare tutti gli articoli clicca qui.

In questo nuovo appuntamento settimanale con la rubrica Cosa Compro non potevamo non parlare del Black Friday: in particolare vogliamo concentrarci sui prodotti Amazon, tra i più scontati di questa settimana. Vediamo quali sono e quanto è possibile risparmiare sull’acquisto.

Assistenti vocali Echo Dot

L’Echo Dot di terza generazione, il dispositivo che permette di interfacciarsi con l’assistente vocale Alexa di Amazon, viene proposto ad una cifra estremamente bassa: 19,99 euro, con un risparmio di ben 40 euro. Uno sconto del 67% che attirerà sicuramente molti di coloro che non hanno ancora deciso di dotarsi di uno smart assistant in casa.

Sono scontate anche altre versioni dell’Amazon Echo, tra cui la variante “standard” di terza generazione a 64,99 euro anziché 99,99 euro (35% di sconto), il kit in coppia con il termostato smart a 129,99 euro, anziché 259,99 euro (- 50%), l’Amazon Echo Show 5 + telecamera di sicurezza Ezviz a 79,99 euro (-58%) e altri abbinamenti interessanti.

Un acquisto consigliato? Dipende: l’uso consapevole della tecnologia porta diversi vantaggi, ma bisogna fare attenzione anche ai lati più oscuri, come ad esempio i rischi sulla privacy degli utenti.

Amazon Fire TV Stick

Il Fire TV Stick può essere considerato come la risposta di Amazon al Google Chromecast, seppur con importanti differenze: il dispositivo di Google è sostanzialmente un bridge tra contenuti del telefono e la TV che consente la trasmissione in streaming dei contenuti, mentre la chiavetta del colosso di e-commerce offre una vera e propria suite multimediale su cui installare app, accedere a contenuti di video streaming come Netflix e Amazon Prime Video, giocare, etc…. La chiavetta si collega su una qualsiasi TV o schermo con ingresso HDMI e la piacevole interfaccia utente è controllabile da un piccolo telecomando, incluso nella confezione.

Grazie alla promozione Black Friday è possibile acquistare la versione standard con telecomando Alexa a 24,99 euro, anziché 39,99 euro (- 38%). Scontata del 33% anche la variante 4K della Fire TV Stick: 39,99 euro, invece di 59,99 euro. Chi ha già la Fire TV Stick ma non il telecomando Alexa, può acquistare solo quest’ultimo al costo di 23,99 euro, scontato del 20% rispetto alla cifra di listino.

Le Fire Stick, lo ricordiamo, necessitano di una connessione dati Wifi per poter funzionare: potete, quindi, utilizzare leofferte ADSL o fibra attive sulla linea telefonica o condividere un pacchetto dati mobile.

Ebook reader Kindle

Se pensate che un ebook reader sia meglio di un tablet per la lettura, potrete approfittare degli sconti Amazon per acquistare il mitico Kindle a prezzo scontato: il modello base, con luce frontale integrata, viene proposto a 64,99 euro (-19%) nella versione con offerte speciali e a 74,99 euro (-17%) per la variante senza.

Il modello Paperwhite, invece, viene scontato del 23% nella versione base: si parte, quindi, da 99,99 euro anziché 129,99 euro. Le varianti di questo modello sono diverse: 8 GB o 32 GB di memoria, Wifi o Wifi + 4G, con o senza offerte speciali.

Tablet Amazon Fire

Se, invece, siete fan dei tablet, potrete optare per un Amazon Fire, dispositivo economico ma comunque valido, soprattutto per chi non vuole spendere troppo per un terminale ad ampio schermo e per chi vuole avere un’esperienza Amazon completa. Il Fire 7, con display da 7 pollici, parte da 49,99 euro, invece di 69,99 euro (- 29%) nella versione da 16 GB e 59,99 euro per quella da 32 GB (-25%). I prezzi si riferiscono alle versioni con offerte speciali.

Per i più esigenti, invece, c’è il Fire HD 8, con schermo ad alta risoluzione da 8 pollici: il prezzo della versione base è di 69,99 euro, anziché 99,99 euro, mentre la versione con memoria da 32 GB sarà vostra a 89,99 euro (-25%).

Insomma, gli sconti Amazon per il Black Friday sui suoi prodotti sono particolarmente aggressivi e vi permetteranno di risparmiare sensibilmente rispetto all’acquisto in altri periodi dell’anno. Secondo quando dichiarato dall’azienda, le promozioni scadranno già oggi, ma è probabile che verrà rilanciata qualche iniziativa anche lunedì, in occasione del Cyber Monday.