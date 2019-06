Tablet o ebook reader per leggere. Quale scegliere?

Rubrica settimanale Cosa Compro, frutto della collaborazione fra Key4biz e SosTariffe. Un servizio al consumatore: qualità, virtù e difetti dei prodotti hitech di uso quotidiano. Per consultare tutti gli articoli clicca qui.

La diffusione di smartphone sempre più grandi e con schermi sempre più definiti e spettacolari hanno inesorabilmente posto in secondo piano il mercato dei tablet, un settore che in realtà non ha mai ottenuto un successo planetario come i cellulari ma che vengono comunque scelti da alcune fasce d’utenza per diversi motivi, come ad esempio leggere. E proprio sulla lettura che il tablet viene spesso contrapposto all’ebook reader, il dispositivi con schermo e-ink realizzato ad hoc per questa funzione.

La scelta tra questi due dispositivi non è cosi ovvia, nonostante le differenze siano abbastanza chiare, anche solo ad un primo sguardo: ma quali sono i vantaggi (e gli svantaggi) di scegliere un prodotto piuttosto che un altro?

Tablet: più versatile, più caro, meno autonomia

Il vantaggio maggiore di un tablet rispetto ad un ebook reader è la sua versatilità: con questo dispositivo, infatti, sarà possibile leggere ma anche navigare su Internet (anche in mobilità, a seconda del modello scelto, sfruttando le varie tariffe Internet mobile disponibili sul mercato), guardare film e serie TV in streaming, giocare, consultare siti, etc…

Un ebook reader, invece, è molto più rigido in tal senso e, a parte qualche modello dotato di alcune funzionalità aggiuntive, non arriverà ai livelli di un tablet.

Tuttavia, chi acquisterà un tablet dovrà fare i conti con costi generalmente più alti (a parte alcuni modelli low cost, ma che non sempre sono il massimo in termini di prestazioni) e con un’autonomia relativamente limitata, con circa 10 ore in utilizzo.

ebook reader: più immersivo sulla lettura, meno versatile ma ottima autonomia

La versatilità di un tablet, tuttavia, non è sempre un vantaggio, soprattutto per chi si vuole concentrare al massimo su ciò che si sta leggendo: lo schermo in bianco e nero dell’ebook reader e l’assenza di altre distrazioni offre un’esperienza di lettura decisamente più simile a quella che si ha su un libro o su un giornale, con tutti i risvolti positivi derivanti da tale esperienza.

Chi acquisterà un ebook reader, quindi, non potrà fare molto altro che leggere e non avrà l’accesso ai servizi al pari di un tablet, ma tutto si dovrà valutare in base alle proprie esigenze.

Un ulteriore plus di questo dispositivo è sicuramente l’autonomia: gran parte dei modelli di ebook reader in commercio ha una durata eccezionale della batteria, anche di un mese in utilizzo. Un’ottima caratteristica per chi vuole avere una maggiore libertà d’uso e accesso alla propria libreria digitale, senza dover pensare alla presa elettrica almeno una volta al giorno o ogni due giorni.

Ebook reader vs tablet: quale fa meno male agli occhi?

Abbiamo lasciato per ultimo uno dei punti in realtà cruciali per chi vuole acquistare un dispositivo elettronico per la lettura dei libri e delle riviste in formato digitale, ossia l’impatto sulla vista del lettore: è vero che l’ebook non fa male agli occhi e stanca di meno mentre il tablet è più “pesante” per la vista?

La risposta potrebbe apparire scontata, ma in realtà non lo è: esistono studi in merito, infatti, che dicono tutto e il contrario di tutto, ma non vi è la certezza scientifica che un ebook reader possa avere tutto questo vantaggio rispetto un tablet, soprattutto nell’uso durante il giorno e/o con una buona luminosità dell’ambiente in cui ci si trova. La sensibilità all’uso dei display LCD, infatti, non è la stessa per tutti e negli ultimi anni le qualità e le risoluzioni dei pannelli sono migliorate tantissimo, anche a vantaggio dell’occhio umano.

Ovviamente l’ebook reader ha degli assi nella manica non di poco conto: una leggibilità ottima sotto la luce naturale e artificiale grazie allo schermo e-ink, l’assenza (anche se non sempre) della luce blu e un layout molto più reader-friendly rispetto ad un tablet. Caratteristiche, queste, che possono incidere positivamente sulla lettura, appesantendo meno gli occhi in molte situazioni. E sia chiaro: se avete un ebook reader con LED sul display che si illumina per leggere anche al buio non pensate che sia molto più “salutare” di un tablet con luminosità al minimo e modalità lettura attiva nelle stesse condizioni. I vantaggi dell’ebook reader esistono sicuramente, ma è importante comprendere quando e come usufruirne.

Due consigli per gli acquisti

iPad 2018: non è un Pro e non è l’ultimo arrivato, ma resta il migliore nel rapporto qualità-prezzo, grazie a prestazioni eccezionali e ad un prezzo tutto sommato contenuto (la cifra di listino è di 359 euro ma è possibile trovarlo anche a 80-100 euro in meno su diversi canali online). E poi è compatibile con Apple Pencil, cosi potrete prendere appunti, sottolineare ed evidenziare ciò che state leggendo, proprio come su un libro o una rivista cartacei;

Amazon Kindle: è l’ebook reader per eccellenza e offre un’ottima esperienza in lettura, sia di giorno che di notte (grazie alla luce frontale regolabile). Supporta il touch e ha dimensioni contenute, cosi da poter essere utilizzato anche con una sola mano. La versione base con offerte speciali non supera gli 80 euro e i 4 GB di memoria permette di avere migliaia di libri con sé. Ovviamente ci sono anche i modelli più avanzati, ma le cifre in questi casi salgono.

In conclusione di questa “sfida” ideale tra tablet e ebook reader sulla lettura, vogliamo segnalarvi due prodotti – un tablet e un ebook reader – che reputiamo tra i migliori attualmente in commercio, tenendo conto del rapporto tra caratteristiche e prezzo.