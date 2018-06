Bitcoin generation

Di Alessia Gozzi

Imprimatur editore

Data di pubblicazione: 12 giugno 2018

ISBN: 9788868307066

Pagine: 157

Prezzo: € 14,70

Non avete mai sentito parlare di Bitcoin? Questo libro vi aiuterà a entrare nel mondo delle criptovalute anche se non siete smanettoni o trader incalliti.

Conoscete le criptovalute e volete iniziare a maneggiarle? Troverete consigli pratici per non cadere nelle truffe, le risposte alle domande più comuni e un glossario facile da consultare in qualsiasi momento.

Una guida fresca, scritta con un linguaggio immediato e accattivante, che racconta come la rivoluzione di Bitcoin e delle criptovalute sia destinata a impattare sulla nostra vita quotidiana.

Una mappa di sopravvivenza che non vuole consegnare giudizi assoluti o verità, ma dare a tutti gli strumenti per capire e, perché no, divertirsi scoprendo aneddoti e curiosità che non ci si aspetterebbe mai di leggere in una guida.

Alessia Gozzi, classe 1981, è bergamasca d’origine e bolognese d’adozione. Ha iniziato a fare la giornalista fin dal liceo e, da oltre dieci anni, scrive di economia per il Quotidiano Nazionale («il Resto del Carlino» – «La Nazione» – «Il Giorno»), con una particolare attenzione per i temi legati all’innovazione e al fintech. Nella sua carriera ha lavorato per un periodo a Roma, dove si è occupata di conti pubblici e mondo bancario. Tennista mancata con la passione per i viaggi e la fotografia, questo è il suo primo libro.