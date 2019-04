Bitcoin a quota 5mila dollari. Crisi superata?

Continua il rialzo: Bitcoin nuovamente vicino ad area $5.000, Bitcoin Cash e Litecoin ieri sono salite rispettivamente del 42% e del 21,56%. In salita anche Ethereum (11,44%) e Ripple (7,04%). I dati relativi a Coinmarketcap evidenziano che, nelle ultime 24 ore, sono stati scambiati cryptoassets per un valore superiore agli 84 miliardi di dollari.

Le borse europee aprono su nuovi massimi di periodo, grazie ai buoni dati dell’indice PMI cinese che, ricordiamo, è un indice di sentiment. I dazi USA hanno danneggiato sia l’economia americana che quella cinese. Ovvio quindi che un *clima maggiormente disteso* sul piano negoziale stia *incidendo positivamente* sulla fiducia delle imprese

Il divorzio interminabilmente noioso tra UE e Regno Unito diventerà ancor più interminabile. Il primo ministro britannico, al motto di il nemico dei miei nemici è mio amico, è disponibile ad accordarsi con Corbin, coinvolgendo definitivamente l’opposizione nella negoziazione. I 2/3 dei traders che ancora operano sulla Sterlina considerano questa una soft Brexit.

Tutti parlano oggi di PayPal che ha fatto il suo primo investimento nel settore blockchain, partecipando al round di finanziamento di Cambridge Blockchain, una start-up che lavora per fornire identità online senza l’utilizzo di un intermediario. Sembra che alla fine il fine guru dei pagamenti Dave Birch avesse ragione nel suo libro: Identity is the Money.

Novità in casa: eToro ha lanciato un nuovo CopyPortfolio: si chiama Renewable energy e contiene titoli delle maggiori compagnie mondiali di *energia verde*; parliamo di 22 compagnie che operano in 11 Paesi; qualche esempio: Orsted, il principale sviluppatore di eolico offshore, così come First Solar e Vestas, produttori di pannelli solari e turbine su larga scala, ma anche Enel. Questo portfolio arricchisce l’elenco di CopyPortfolio di eToro disponibili sulla piattaforma, legati ai mercati big tech, criptovalute, gaming, banche, ingegneria genetica e industria della cannabis.

Elon Musk rivela che la sua cryptovaluta preferita è il Dogecoin. It’s pretty cool, twitta l’imprenditore.

Chissà cosa ha in mente.

Ed eccoci finalmente alla vera rivoluzione: Il crypto si compra una banca. Succede in Germania dove il 30% del capitale azionario di WEG Bank AG è ora di proprietà della società del settore delle criptovalute TokenPay.