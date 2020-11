Bilancio 2021, rifinanziato fondo per la mobilità elettrica con 20 milioni di euro l’anno fino al 2023

In manovra novità green per migliorare i nostri livelli di sostenibilità ambientale, a partire dalla mobilità, con il rinnovo in bozza dell’ecobonus e del bonus bicicletta.

Ci sono diverse novità nella nuova Legge di Bilancio 2021 approvata dall’esecutivo, tra cui i nuovi fondi per la mobilità elettrica e sostenibile e la nascita della Fondazione futuro delle città o FFC.

Partiamo dalla Fondazione. Si tratta di un hub di ricerca e innovazione dedicato alla crescita sostenibile e decarbonizzata della nostra economica da qui ai prossimi anni, anche in considerazione degli obiettivi climatici fissati al 2050.

Fondazione futuro delle città

Come riportato da Sky Tg 24, , la Fondazione sarà dotata di risorse per 5 milioni di euro per l’anno 2021 e di 3 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2022 e 2023.

Il compito della FFC è “promuovere il progresso della ricerca e dell’alta formazione basata su soluzioni prevalentemente vegetali, al fine di garantire lo sviluppo del sistema produttivo nazionale in relazione alla transizione verde dell’Italia“.

Sempre in chiave di sostenibilità ambientale e di efficienza, nel testo della manovra troviamo anche le detrazioni per la riqualificazione energetica, le ristrutturazioni in edilizia, con il bonus verde e bonus facciate prorogati per un anno ancora.

Bonus auto elettriche e bici

Per la mobilità sostenibile, invece, previsti incentivi fino a 20 milioni di euro annui per il 2021, 2022 e 2023, per sostenere gli acquisti di auto elettriche, 100% batteria o ibride, che potrebbero salire a 40 milioni di euro l’anno per il 2024, 2025 e 2026.

Ulteriori novità per il rifinanziamento del bonus mobilità o bonus bicicletta, che potrebbe ricevere 100 milioni di euro dalla legge di Bilancio 2021.

Oltre alle biciclette tradizionali o a pedalata assistita, il bonus è spendibile, come lo è stato fin dall’inizio, anche per acquistare monopattini e hoverboard.