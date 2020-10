Lo rivela il nuovo studio che Area Studi Mediobanca ha dedicato alle 25 maggiori società in campo software e informatico a livello globale.

Amazon, Google, Facebook, Microsoft e le altre 21 maggiori società in ambito WebSoft hanno più che raddoppiato il proprio fatturato complessivo fra il 2015 e il 2019, ma buona parte di questi guadagni sfuggono alle mani del fisco dal momento che possono beneficiare di giurisdizioni particolarmente favorevoli in Paesi con fiscalità agevolata, come l’Irlanda e Singapore ma pure Usa e Cina.

Secondo gli analisti “circa la metà dell’utile ante imposte dei colossi del web è tassato in Paesi a fiscalità agevolata, con un conseguente risparmio fiscale cumulato di oltre 46 miliardi nel periodo 2015-2019”. Basti pensare che, messi insieme, i primi tre per capitalizzazione – Microsoft, Amazon e Google – valgono quanto il Pil della Germania.

Le tasse pagate in Italia

I giganti del web e del software operano in Italia tramite controllate presenti in gran parte nelle province lombarde di Milano e Monza Brianza.

L’aggregato 2019 delle filiali italiane, passate in rassegna dall’Area Studi di Mediobanca, ha un fatturato di oltre 3,3 miliardi (pari allo 0,3% del totale delle aziende web e software a livello mondiale) e occupa oltre 11mila unità (0,5% del totale), oltre mille in più rispetto al 2018. L’anno scorso hanno versato al fisco italiano circa 70 milioni, per un’aliquota fiscale effettiva del 32,1%.

La pandemia ha spinto il fatturato per tutte le big tech

Secondo lo studio, nel 2015-2019 i giganti del web e del software hanno più che raddoppiato il fatturato a un ritmo 10 volte superiore a quello delle grandi aziende manifatturiere. L’emergenza sanitaria non ha frenato la loro corsa neanche quest’anno, anzi in molti casi l’ha aiutata.

L’anno passato il fatturato dei primi 25 colossi ha toccato quota 1.014 miliardi in un mercato sempre più concentrato e dominato da nomi americani e cinesi: i primi tre, Amazon, Alphabet (Google) e Microsoft, hanno fatto circa la metà dei ricavi con Amazon che da sola ne rappresenta un quarto (249,7 miliardi).

Secondo l’Area studi di Mediobanca il tax rate è pari al 16,4%, al di sotto di quello teorico al 22,2%. Da qui la spinta gli utili 25 big del comparto quasi tutti americani e cinesi, guidati da Amazon, Google e Microsoft, che hanno visto il fatturato aggregato superare nel 2019 i mille miliardi di euro e aumentare anche la forza lavoro e il loro valore di Borsa.

