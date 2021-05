Bel tempo sull’Italia sabato, tranne sulle regioni settentrionali (Video)

Italia divisa in due questo week end: tempo variabile e a tratti piovoso al Nord, bello e soleggiato al Centro e al meridione.

Il tempo per sabato 22 maggio.

Al Nord

Al mattino molte nubi con precipitazioni sparse, più asciutto sul delta del Po. Al pomeriggio si rinnovano instabilità diffusa e assenza di precipitazioni sull’Emilia Romagna. In serata avremo ancora piogge specie sui settori Alpini, variabilità asciutta altrove.

Al Centro

Tempo in prevalenza asciutto nel corso della giornata: al mattino qualche pioviggine sulla Toscana, altrove poco nuvoloso. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con nuvolosità irregolare tra Lazio, Abruzzo, Umbria e Marche. In serata cieli sereni o poco nuvolosi tra Lazio e Abruzzo, ancora qualche pioggia sulla Toscana.

Al Sud e sulle Isole

Giornata all’insegna della stabilità al meridione: al mattino prevalenza di cieli sereni su tutti i settori, poco nuvoloso tra Campania e Molise. Al pomeriggio ancora soleggiato, con molte aperture sulla Campania. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con qualche velatura sui settori peninsulari.