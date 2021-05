Bel tempo sull’Italia, disturbi solo al settentrione (Video)

Domani cieli poco nuvolosi o sereni, con temperature in aumento, tranne per le estreme regioni settentrionali che potranno essere interessate da piogge e rovesci.

Meteo4you è la rubrica che offre quotidianamente informazioni dettagliate sul tempo meteorologico in atto sull’Italia, località per località, grazie alle previsioni offerte dal clicca qui. è la rubrica che offre quotidianamente informazioni dettagliate sul tempo meteorologico in atto sull’Italia, località per località, grazie alle previsioni offerte dal Centro Meteo Italiano. Per consultare gli articoli precedenti,

Al Nord

Al mattino avremo cieli con nuvolosità variabile e tempo per lo più asciutto, salvo delle piogge sulle Alpi orientali. Al pomeriggio ancora nuvolosità variabile e piogge lungo tutto l’arco alpino. In serata estensione delle piogge su Liguria, Lombardia e Trentino Alto Adige, ancora stabile altrove.

Al Centro

Giornata stabile sulle regioni centrali. Al mattino cieli sereni su Abruzzo e Lazio meridionale, poco nuvoloso sui restanti settori. Al pomeriggio prevalenza di cieli sereni o al più poco nuvolosi su tutte le regioni. In serata vengono rinnovate condizioni di tempo stabile con cieli per lo più sereni o poco nuvolosi.

Al Sud e sulle Isole

Giornata stabile su tutte le regioni. Al mattino prevalenza di cieli sereni su tutte le regioni e parzialmente nuvoloso sulla Sardegna settimanale. Nel pomeriggio vengono rinnovate condizioni di tempo stabile con cieli sereni su Sicilia, Calabria e Puglia meridionale, poco nuvolosi sui restanti settori. In serata non avremo variazioni, con cieli ancora sereni o poco nuvolosi.

Temperature

Minime in aumento al centro-nord ed in diminuzione al sud e sulle isole; massime stazionarie o in aumento, in lieve calo al nord-ovest.