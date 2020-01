“Sulle aree grigie dobbiamo migliorare quanto fatto con il piano aree bianche e occorre procedere spediti al supporto della domanda della connettività attraverso i voucher per accelerare la digitalizzazione del Paese”, così in una nota il Sottosegretario dello Sviluppo Economico, Mirella Liuzzi, a margine della riunione di oggi a Palazzo Chigi del Comitato Banda Ultra Larga (CoBUL), presieduto dal Ministro dell’Innovazione Paola Pisano.

Piano Voucher

“Sui voucher è fondamentale, inoltre, avviare immediatamente il confronto con l’Europa a cui seguirà il decreto del MiSE che ne definisce i criteri di assegnazione – continua Liuzzi – una misura di 1,3 miliardi che sarà sviluppata per un periodo di 3 anni su tutto il territorio nazionale e obbedendo al principio di neutralità tecnologica. Nel dettaglio si tratta di 5.000 euro per le scuole e i centri per l’impiego, 3.000 euro per le PMI e 300 euro per le famiglie”, precisa il Sottosegretario.

“Particolare attenzione verrà data alle famiglie con ISEE sotto i 20 mila euro, con la copertura totale del costo dell’abbonamento e una rimodulazione graduale per le famiglie sopra tale soglia. Verranno stabiliti, inoltre, appositi accordi con le Regioni che permetteranno di venire incontro alle specifiche necessità dei territori”, conclude.

Avviata l’interlocuzione con la Commissione Europea, si procederà al lancio della consultazione pubblica per acquisire i pareri degli stakeholder. Una volta ottenuta l’approvazione da parte della Commissione europea, sarà quindi pubblicato il Decreto del Mise.

Aree grigie, nuova gara entro l’estate

Per quanto riguarda le aree grigie, in una nota del Ministero dell’Innovazione si legge che “l’obiettivo è lanciare la gara entro la fine dell’estate, per permettere di portare connettività all’avanguardia anche in queste aree nel più breve tempo possibile. Le precedenti gare indetta dal CoBUL avevano invece permesso l’avvio della costruzione della rete nelle “aree bianche”, ovvero i piccoli centri e le zone più isolate del territorio nazionale”.

Il Ministro dell’Innovazione Paola Pisano ha dichiarato di essere “soddisfatta perché stiamo procedendo velocemente, abbiamo affrontato tutti i punti all’ordine del giorno. I lavori del comitato sono ripartiti e si respira un clima di collaborazione positivo. Stiamo approfondendo attraverso l’analisi dei dati le problematiche che hanno provocato un rallentamento dei lavori in passato, in modo che possano avanzare più rapidamente in futuro”.