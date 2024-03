E' partita da Firenze l'iniziativa di Infratel in collaborazione con il Dipartimento per la Trasformazione Digitale e ANIE SIT per promuovere il 'modello Sardegna' nelle diverse regioni del paese. Piergiovanni (Anie Sit): 'Con l'Ad Piccinetti stiamo riscontrando un cambio di passo importante, un cambio di approccio'.

“L’obiettivo è fare squadra, perché tutti insieme si può vincere questa enorme battaglia: dobbiamo fare tutto entro il 30 giugno del 2026, c’è tanta strada ancora, ma sono sicuro che tutti insieme ce la possiamo fare”. Lo ha detto l’Amministratore delegato di Infratel, Pietro Piccinetti, a Firenze in occasione del primo evento dell’iniziativa ‘Infratel incontra le Regioni’, dedicato alle prospettive della Banda ultralarga in Toscana.

“Sin dal primo momento – ha detto Piccinetti – abbiamo aperto dei tavoli di lavoro sia con i grandi operatori, con i vincitori delle gare, ma anche e soprattutto con Anie-Sit, perché poi sui cantieri ci sono le piccole società che hanno vinto a loro volta le gare per portare poi la fibra a casa”.

Piccinetti ha ricordato che: “a gennaio abbiamo dato il 30% di anticipo agli operatori”, sulle risorse del Pnrr, “e spero che questi soldi poi arrivino nelle filiere per poter poi lavorare con più tranquillità e anche con più disponibilità per raggiungere gli obiettivi”.

Un tavolo contro le criticità

Al tavolo hanno partecipato i rappresentanti delle istituzioni, dei gestori, delle aziende che lavorano alla realizzazione delle infrastrutture. “Lavorare in squadra vuol dire anche comprendere le problematiche che abbiamo, come il ripristino stradale – ha detto l’Ad di Infratel, società in house del Mimit -, e capire come fare il prima possibile, anche per eliminare gli ostacoli che ci sono, per evitare che un Comune di non deliberi l’avvio dei lavori per il timore di un ripristino tardivo o sbagliato. Anie ha evidenziato tre criticità: la mancanza di personale, la scarsa liquidità delle aziende e i problemi con istituzioni locali per cantieri e permessi. Ci siamo da subito attivati attraverso azioni concrete, come l’evento di oggi, per dare risposte positive a queste istanze. Sono questioni che conoscevamo, le abbiamo portate oggi alla luce del sole, e solamente comprendendo i problemi di tutti noi possiamo farcela”.

Il tour delle regioni e il ‘Modello Sardegna’

Il tour delle regioni è una iniziativa appena lanciata da Infratel, in collaborazione con il Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e ANIE SIT, l’associazione che, all’interno di Federazione ANIE, rappresenta le aziende che si occupano di progettazione e realizzazione di infrastrutture tecnologiche.

Infratel Italia, soggetto attuatore della Strategia Nazionale per la Banda Ultralarga, lancia una serie di nuove iniziative che coinvolgeranno varie Regioni.

“Abbiamo deciso di promuovere questo percorso perché siamo fortemente convinti che la libertà digitale sia il diritto fondamentale di ogni individuo di accedere, utilizzare e contribuire al mondo digitale senza restrizioni. Il nostro obiettivo è garantire che internet e le tecnologie digitali rimangano aperte, libere e accessibili a tutti. La libertà digitale è un pilastro essenziale della democrazia, poiché consente la libera circolazione delle idee, la partecipazione civile e l’espressione della diversità culturale”, ha commentato Pietro Piccinetti, Ad di Infratel Italia.

Piergiovanni (Anie Sit): ‘Con PIccinetti un cambio di passo’

“Con l’Ad Piccinetti stiamo riscontrando un cambio di passo importante, un cambio di approccio che lascia davvero ben sperare rispetto al passato. Siamo contenti di supportare Infratel in questo percorso – ha detto Luigi Piergiovanni, Presidente Anie Sit – Gli incontri in programma in Lombardia e Liguria sono finalizzati a sensibilizzare le istituzioni e i governi di quei territori affinché sia possibile riprodurre il modello virtuoso che la Regione Sardegna ha fatto proprio, consentendo di accelerare il processo di digitalizzazione ormai non più procrastinabile. Solo così – conclude Piergiovanni – sarà possibile colmare il divario digitale e il gap di innovazione che ancora caratterizza il nostro Paese e rendere l’Italia un paese moderno e al passo con il resto d’Europa”.

Prossima tappa in Lombardia il 3 aprile

Le prossime tappe del tour saranno la Lombardia il 3 aprile, a Milano, dove è prevista la presenza del presidente della Regione Attilio Fontana e il prefetto di Milano Luciano Sgaraglia. Il 22 aprile invece appuntamento a Genova, prevista la presenza del presidente della Regione Giovanni Toti. Gli incontri hanno come obiettivo il coinvolgimento di istituzioni locali, operatori del settore e comunità locali per sensibilizzare gli enti, tecnici e istituzionali, e dare impulso ai cantieri legati alle infrastrutture di telecomunicazione. Il rispetto dei piani previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è fondamentale per abbattere il digital divide e migliorare la connettività nelle aree del Paese, fattore abilitante in settori vitali come il lavoro, la scuola, la salute.

Anche di questo si parlerà il 16 e 17 aprile al 5G & Co., la conferenza internazionale organizzata dal CNIT al Palazzo delle Esposizione di Roma.