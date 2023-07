Convocato per giovedì 6 luglio alle 10 a Palazzo Chigi il Comitato interministeriale per la transizione digitale-Citd.

Tra i punti all’ordine del giorno:

la presentazione della proposta della nuova Strategia sulla banda ultra larga; l’interoperabilità delle Pubbliche amministrazioni ed ecosistemi abilitati dalla Piattaforma digitale nazionale dati; aggiornamenti e piano di lavoro sul Sistema di identità digitale-IT Wallet; aggiornamenti sul Fascicolo sanitario elettronico; presentazione dell’iniziativa sull’Intelligenza artificiale.

Per quanto riguarda il tema della banda ultralarga, l’intenzione di porre dei correttivi è arrivata in occasione della prima riunione del Comitato interministeriale dello scorso 5 aprile. Nell’occasione il Sottosegretario con delega all’innovazione tecnologica Alessio Butti aveva sottolineato i ritardi di connettività in cui versa il paese la necessità di imprimere una sterzata per recuperare il tempo perduto a partire dalle Aree Bianche ma ribaditi anche con i nuovi progetti con fondi del Pnrr Italia a 1 Giga e Piano 5G Italia.

In una recente intervista al Sole 24 Ore, il Sottosegretario Butti ha detto che “Complessivamente sui 3 anni la Strategia prevede un impegno di oltre 4 miliardi di euro”.

Il Comitato interministeriale per la transizione digitale (CiTD) coordina l’azione del Governo nell’attuazione dell’agenda digitale italiana ed europea.