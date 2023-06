Scarica il White Paper di Aruba Enterprise dal titolo “Application modernization (e oltre)” per un ripensamento delle strutture IT aziendali, sempre più chiamate a guidare e supportare la trasformazione digitale del business.

Dal cloud alla cybersecurity, il White Paper di Aruba Enterprise

Le imprese di ogni dimensione devono affrontare la grande sfida della trasformazione digitale e lo possono fare solo aumentando gli investimenti in soluzioni IT. Software tecnologies, infrastrutture aziendali strategiche, sicurezza e formazione, sono solo alcune delle voci chiave per i processi di modernizzazione delle organizzazioni.

Aruba Enterprise ha pubblicato un White Paper dal titolo “Application modernization (e oltre). L’IT che accelera la Digital Transformation del Business” in cui, direttamente dall’esperienza dei CIO, i responsabili della gestione strategica dei sistemi informativi, vengono illustrati i pilastri fondamentali su cui agire per una digital transformation organica ed efficiente e i fattori strategici in grado di abilitare servizi e processi decisivi per la produttività delle organizzazioni.

I pilastri fondamentali sono diversi: dal business process reengineering alla cybersecurity, dalla sostenibilità (economica e finanziaria) del cloud alle competenze.

Secondo stime Gartner, entro il 2025 ci potrebbe verificare uno shift corposo di investimenti aziendali verso il cloud, pari a quasi i tre quarti (66%) dell’intera spesa IT del 2022 (anno un cui si è speso per il solo cloud il 41% del totale degli investimenti IT enterprise del 2019).

La spesa delle imprese in DX

Durante tutto lo scorso anno, quindi, si stima una spesa aziendale per soluzioni/infrastrutture cloud pari a 1,3 trilioni di dollari a livello mondiale, che dovrebbe passare a 1,8 trilioni entro i prossimi due anni secondo i ricercatori Gartner.

Tornando al White Paper di Aruba Enterprise, il contesto sempre più competitivo della modernizzazione delle applicazioni costituisce una fase nodale, finalizzata a rendere app e servizi digitali sempre più attuali e “pronti” alle esigenze di mercati dinamici, volatili, incerti e complessi, sfruttando le enormi potenzialità del cloud e dell’approccio applicativo a microservizi.

Nonostante l’inflazione e l’incertezza del contesto economico, il mercato del cloud in Italia si conferma in consolidamento e supera i 4,5 miliardi di euro, con una crescita del +18%, tuttavia composta da un +15% di crescita organica in continuità con gli scorsi anni e da un +3% dovuto all’impatto delle aspettative di rialzo dei prezzi dei servizi, secondo quanto contenuto nel Report Aruba.