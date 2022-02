Il mercato mondiale

Nel mondo le auto elettriche conquistano sempre più ampie fette di mercato e nel 2021 le vendite di veicoli 100% batteria e plug-in sono aumentate del +109% secondo stime aggiornate diffuse da Canalys.

L’anno passato, infatti, sono state vendute 6,5 milioni di auto elettriche a livello globale e questo nonostante il mercato automobilistico continui a vivere un momento di forte criticità, dovuta alla carenza di chip, ai rallentamenti nelle supply chain e alle restrizioni o i blocchi dovuti all’emergenza sanitaria di Covid-19.

Europa vs Cina

In particolare, si legge nel Rapporto, è l’Europa a vantare il più alto livello di adozione, con 2,3 milioni di auto elettriche vendute nell’anno passato, cioè il 19% del totale globale per il settore.

Un risultato significativo, anche considerando l’impatto della carenza di chip, che si traduce in tempi di attesa che slittano a 9 o anche 12 mesi, rallentando non poco le consegne per le nuove immatricolazioni nel vecchio continente.

Dietro si posiziona la Cina, con il 15%, ma i ricercatori si attendono una forte crescita delle vendite nei trimestri prossimi.

Solo con il 4% gli Stati Uniti si piazzano sul gradino più basso del podio e questo nonostante i nuovi modelli lanciati sul mercato nel 2021 e gli incentivi decisi dal Governo.

Il regno Tesla

Tesla si afferma come best seller sia sul mercato europeo, con il Model 3, sia su quello americano, dove praticamente si aggiudica il 60% delle vendite di veicoli elettrici.

Negli Stati Uniti, stando al documento, si attende comunque un’impennata delle vendite durante il 2022 grazie all’arrivo di nuovi modelli di pick-up a motore elettrico, soprattutto da General Motors, Rivian e Ford.

A livello di case automobilistiche, infine, è appunto Tesla a guidare il mercato delle auto elettriche globale, con una quota del 14%, seguita dalla Volkswagen, con il 12%, e dalla cinese Saic, con il 11%.

Chiudono la Top 5 l’altra cinese BYD, con il 9%, e il Gruppo Stellantis, con il 6%.