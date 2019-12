L’ecobonus funziona e le auto elettriche ed ibride sono in netta crescita, anche a tre cifre nel mese di novembre. Sul cumulato degli 11 mesi, le ecars sono ad un passo dai 10 mila veicoli venduti nel 2019.

Buone notizie dal mercato italiano dell’automobile, con i dati sulle immatricolazioni per tipo di alimentazione che vedono un prepotente ritorno dell’auto elettrica. A novembre 2019 le vendite di auto elettriche 100% a batteria sono cresciute del 130% rispetto al mese precedente.

In base ai nuovi dati dell’Unrae, le auto elettriche chiudono l’ultimo mese con un incremento a tripla cifra del 130%, con 1.068 unità vendute (contro le 464 dell’anno passato), per un mercato complessivo che vale lo 0,7% del totale.

Ottimo anche il dato sul cumulato gennaio-novembre 2019, con 9.722 veicoli elettrici venduti complessivamente, il doppio rispetto allo stesso periodo del 2018, quando si registrarono vendite per 4.632 veicoli.

Bene anche le auto ibride, con oltre 11.370 unità immatricolate, che rappresentano il 7,5% del mercato automobilistico nazionale, in netto aumento rispetto alle 11.371 immatricolazioni di novembre 2018.

Auto ibride che nel cumulato degli 11 mesi dell’anno in corso raggiungono le 35.171 immatricolazioni, il 2% del totale del parco auto nazionale.

Sul fronte delle emissioni di CO2, anche a novembre – come in ottobre – il risultato è un calo (-2,2%) con 116,9 g/km contro i 119,5 g/km dello stesso mese dello scorso anno. Rispetto a quanto registrato il mese scorso si riduce leggermente – al 3,8% – l’incremento del cumulato negli 11 mesi, con 119,1 g/km contro 114,7 g/km dello stesso periodo 2018.