Ancora buone notizie dal mercato automobilistico italiano per quanto riguarda le auto elettriche e ibride. Secondo dati Unrae, lo scorso ottobre sono state vendute nel nostro Paese 939 auto elettriche, con un aumento del 59% su base annua e una quota di mercato ancora attorno allo 0,6%.

Molto bene anche le auto ibride, che a ottobre 2019 hanno registrato 12.523 immatricolazioni, per una crescita delle vendite del 42% e una quota di mercato pari al 7,9%.

Nel cumulato gennaio – ottobre 2019, invece, le auto 100% elettriche vendute in Italia hanno raggiunto le 8.651 unità, in aumento del +108% rispetto allo stesso periodo dell’anno passato, per una quota di mercato dello 0,5%, mentre le auto ibride hanno registrato complessivamente vendite per 94.887 unità, anche qui in aumento del 25%, per una quota di mercato del 5,8%.

Secondo un recente studio realizzato da Legambiente, in collaborazione con l’associazione delle aziende per la mobilità MotusE, sulla base dei dati forniti dalla piattaforma EvWay, oggi in Italia sono attivi più di 8.000 punti di ricarica, il doppio rispetto al dato del 2018.