Auto elettriche: l’Europa punta al 30% del mercato mondiale nel 2022

L’anno passato ha rappresentato il punto di partenza per la nuova storia dell’industria automobilistica mondiale, con la vendita di circa 6,5 milioni di auto elettriche in tutto il mondo, ma il 2022 dovrà confermare l’avvio di una nuova era per l’elettrificazione della mobilità privata e i trasporti in generale.

Un settore in rapida crescita, con un incremento annuo del +98% in termini di nuove immatricolazioni, di cui il 69% sono auto 100% a batteria e il restante 31% auto elettriche plug-in.

La Cina rappresenta la fetta più grande di questo settore, con 1.149.000 auto elettriche vendute nel primo semestre del 2021, seguita dall’Europa, con 1.060.000 di vetture elettriche, e dagli Stati Uniti, molto più indietro, con poco meno di 300 mila unità-

L’Europa in particolare ha già conquistato il 30% del mercato ed entro il 2025 potrebbe arrivare a vendere 14 milioni di auto elettriche, che poi sono attese crescere a 33 milioni entro il 2030.

Entro la fine del decennio, lo stock globale di veicoli elettrici (esclusi i veicoli a due/tre ruote) raggiungerà le 145 milioni di unità e rappresenterà il 7% del parco veicoli globale.

Nel 2022 le vendite di auto elettriche in tutto il mondo raggiungeranno le 10,5 milioni di unità, secondo BloombergNEF, con un aumento medio del +60% rispetto all’anno passato.

La Cina dovrebbe rimanere il mercato più grande nel mondo e si prevede che quest’anno rappresenterà oltre la metà delle vendite globali, con l’Europa potrebbe puntare ad una quota del 30% e gli Stati Uniti a seguire con poco meno del 20%.