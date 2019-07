ASSO DPO, Matteo Colombo (Presidente) ‘Con la privacy in Italia 50mila nuovi posti di lavoro’

L’Assemblea nazionale di ASSO DPO, principale associazione italiana dei Data Protection Officer, riunita il 2 luglio 2019 a Milano ha eletto il nuovo Comitato Direttivo e confermato per il triennio 2019 – 2022 Matteo Colombo quale Presidente della stessa.

A parere di Matteo Colombo: “la sfida associativa sarà accompagnare i professionisti della data protection ad accrescere la loro competenze e conoscenze del Regolamento GDPR, di altre disposizioni dell’Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati. La difesa dei dati è uno dei punti cruciali della società digitale e un punto di confronto importante fra aziende, istituzioni e consumatori. Questa nuova professione, continua Colombo, ha portato solo in Italia più di 50.000 nuovi posti di lavoro in un anno e secondo uno studio di IAPP – International Association of Privacy Professional – sono più di 500.000 i DPO in Europa; una professione del nuovo millennio che va oltre i confini, e per la quale è necessario fare rete su scala internazionale”.

A sei anni dalla fondazione, ASSO DPO – Associazione dei Data Protection Officer, che conta quasi 1000 iscritti ed è iscritta al registro MISE, continua a sostenere e sviluppare l’attività dei DPO, dei Consulenti della Privacy, dei Responsabili della Protezione dei Dati, mediante il confronto e lo scambio di informazioni tra gli associati.

Nell’ultimo mandato ricordiamo l’ammissione dell’associazione in CEDPO (Confederazione Europea delle data protection organizations) e l’organizzazione a Milano del 5° Congresso Internazionale Annuale che riunisce a maggio il gotha dei professionisti della privacy.