Aruba Virtual Private Cloud per la piattaforma Jamio Openwork

Jamio Openwork, soluzione “PaaS” per un approccio “no-code”

La trasformazione digitale impone alle imprese un rapido percorso di cambiamento e innovazione, sotto molti punti di vista. Una delle esigenze delle organizzazioni è quella di poter realizzare software senza la necessità di scrivere codice, a partire da un approccio “as-a-Service”.

In questo modo si risparmia tempo, si tagliano i costi e si alleggerisce la struttura.

In Italia, tra i fornitori di questo tipo di soluzioni c’è Openwork, un Independent Software Vendor che produce e offre tecnologie per lo sviluppo di applicazioni software di classe enterprise, basate su logiche di processo.

Le tecnologie sviluppate da Openwork sono orientate al Business Process Management (BPM), in particolare Jamio openwork, una soluzione “Platform-as-a-Service” (PaaS) – fin da tempi non sospetti, per un approccio “no-code”, che permette di sviluppare applicativi software per la gestione di dati, documenti e processi, senza scrivere codice.

La piattaforma, infatti, consente di utilizzare linguaggi visivi e regole di comportamento con logiche di BPM, consentendo ad organizzazioni private o pubbliche di digitalizzare i propri processi per diventare più snelle, efficienti e competitive.

Diversi i vantaggi che offre Jamio openwork, tra cui:

Gestire ed automatizzare flussi documentali;

Gestire processi collaborativi che coinvolgono attori appartenenti ad un ecosistema;

Modellare le soluzioni aziendali rapidamente, senza l’utilizzo del codice di programmazione;

Gestire documenti, dati e processi in ottica collaborativa in un unico luogo;

Creare soluzioni illimitate con un unico abbonamento, risparmiando sui costi;

Velocizzare i processi di business, monitorandoli in tempo reale;

Lavorare in totale sicurezza.

Aruba Virtual Private Cloud per Jamio openwork

La diffusione della piattaforma PaaS Jamio openwork ha determinato per l’azienda un incremento dei livelli di traffico e nuove esigenze IT e di conformità alle normative della Pubblica Amministrazione (PA). Situazione che ha imposto il passaggio ad un ambiente informatico più snello, flessibile, sicuro e che mettesse Openwork nella condizione di poter gestire fenomeni di sovra/sottodimensionamento.

Il passaggio da Aruba Cloud Server ad Aruba Virtual Private Cloud (VPC) ha permesso di circoscrivere e semplificare la migrazione della piattaforma “PaaS” Jamio openwork che, da allora, si avvale di un’infrastruttura con risorse disponibili al 100%.

Così facendo l’infrastruttura può essere rimodulata on-demand, in tempo reale, attraverso un apposito pannello di gestione: questo consente di rispondere autonomamente alle variazioni della domanda ottimizzando tanto i costi quanto le prestazioni fornite agli utenti.

Con il VPC le organizzazioni possono disporre di risorse isolate e garantite, in cui poter distribuire le proprie applicazioni senza doversi preoccupare delle possibili interferenze da parte di altri utenti o delle potenziali violazioni che ne possono derivare. Inoltre, con l’Aruba VPC non si perde in scalabilità, perché è possibile aumentare o diminuire la propria infrastruttura a seconda delle necessità, senza investire in hardware o software fisico aggiuntivo, se non vi è un reale bisogno.

Considerando la presenza, tra i clienti di Openwork, di grandi aziende e amministrazioni pubbliche centrali e locali, era necessario che la soluzione adottata potesse garantire il rispetto di qualifiche e certificazioni nazionali e internazionali, in aggiunta a quelle già acquisite dalla stessa Openwork.

Tutti i servizi cloud di Aruba garantiscono sicurezza e trasparenza certificata per i propri utenti, perchè conformi al Codice di Condotta CISPE e sono identificati da un marchio di garanzia che offre ai clienti e ai cittadini la libertà di archiviare ed elaborare i propri dati all’interno dello spazio economico europeo.

“In molti anni di collaborazione, Aruba Enterprise si è sempre dimostrata al passo dal punto di vista sia tecnologico che certificativo. Questo ci permette di fornire ai nostri clienti la miglior piattaforma As-a-Service per la digitalizzazione dei loro processi, rispettando un ampio ventaglio di requisiti di conformità: un elemento, quest’ultimo, che su mercati come quello della pubblica amministrazione e delle grandi aziende è ormai dirimente per la scelta delle soluzioni software”, ha spiegato Alessandro Cortese, IT Director Openwork.

Openwork, il Distretto dell’informatica pugliese, le università e i centri di ricerca

Openwork opera sul mercato sin dal 2001, con sede a Bari e Milano, ed ha contribuito alla digitalizzazione dei processi di importanti brand Italiani, anche presso le loro affiliate estere.

Socio del Distretto produttivo dell’informatica pugliese, Openwork collabora con centri di ricerca e università in progetti finalizzati all’individuazione e alla realizzazione di nuove tecnologie.

Assieme al Politecnico di Bari, inoltre, ha fondato un centro di competenza sul Business Process Management (BPM), con l’obiettivo di valorizzare e divulgare conoscenza sul BPM e fornire alle imprese competenze qualificate in tema di digitalizzazione dei processi aziendali.

La collaborazione con Aruba Enterprise, infine, ha consentito un ulteriore salto di qualità, nonché un notevole rafforzamento del posizionamento strategico.

Scarica la case history completa: https://enterprise.aruba.it/case-study/openwork.aspx