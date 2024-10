Aruba.it Racing: titolo Team World Champion in Superbike e Adrian Huertas è Campione del Mondo WorldSSP

Aruba festeggia uno storico weekend sul circuito di Jerez de la Frontera, con la conquista da parte di Aruba.it Racing – Ducati del titolo Team World Champion nel Campionato Superbike, grazie alle eccezionali prestazioni di Álvaro Bautista e Nicolò Bulega. I due piloti hanno infatti garantito al team il terzo titolo mondiale consecutivo, confermando la leadership assoluta nella categoria dopo i successi del 2022 e 2023.

Stefano Cecconi, Amministratore Delegato di Aruba S.p.A. e Team Principal di Aruba.it Racing-Ducati, ha commentato: “Conquistare il terzo titolo mondiale a squadre consecutivo in Superbike è un risultato che ci rende orgogliosi ed è la dimostrazione tangibile dell’impegno di tutto il team, di Ducati e dei nostri piloti. I risultati ottenuti da Nicolò Bulega nel suo anno da rookie sono straordinari, così come la determinazione di Alvaro Bautista nel superare nuovi ostacoli ed un inizio di stagione condizionato da un infortunio. Siamo altrettanto orgogliosi del successo di Adrian Huertas nel WorldSSP: il suo talento ed i risultati ottenuti assumono una valenza ancora maggiore alla luce del fatto che fosse al primo anno sulla Ducati Panigale V2.”

Questa vittoria rappresenta un importante riconoscimento del lavoro e dell’impegno del team Aruba.it Racing che ha saputo mantenere altissimi standard di competitività nel corso di tre stagioni consecutive, grazie a una perfetta sinergia tra piloti, tecnici e sponsor. Con questo risultato si consolida la sua posizione come punto di riferimento nel panorama del motociclismo internazionale.

Parallelamente al successo nella Superbike, il weekend ha visto anche la consacrazione di Adrian Huertas, che ha conquistato il titolo di Campione del Mondo nella categoria WorldSSP. Il giovane pilota spagnolo, in sella alla Ducati Panigale V2, ha dominato la stagione 2024 con una costanza e un talento che gli hanno permesso di mantenere la leadership della classifica. Huertas diventa così il primo pilota a vincere sia il WorldSSP300 sia il WorldSSP, un traguardo che segna il suo imminente passaggio in Moto2, in un percorso sponsorizzato anche da Aruba Fibra a riprova della velocità e affidabilità che ha contraddistinto Huertas in pista.

Entusiasta del risultato, Huertas ha dichiarato: “Questo è per me un sogno che si avvera. Fin dal primo giorno trascorso in questo team ho pensato di poter essere nelle condizioni di raggiungere un risultato importante. Sono molto felice e vorrei condividere questo feeling con tutti quelli che mi sono stati vicini. Ringrazio la mia famiglia, il mio staff, i miei tifosi. E vorrei rivolgere un pensiero particolare a chi mi ha dato questa opportunità. Sarò sempre grato ad Aruba e a Feel Racing. Ma voglio rimanere concentrato e pensare a domani per regalare a tutti un’altra soddisfazione”.

