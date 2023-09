I Managed Services erogati da Aruba Enterprise sono servizi di gestione dell’infrastruttura tecnologica di un’organizzazione, personalizzati, flessibili e pensati per delegare molte delle attività gestionali al service provider, pur garantendo al cliente il controllo continuo del servizio. Il catalogo dei servizi gestiti di Aruba Enterprise.

Cosa sono i servizi gestiti

L’infrastruttura IT da tempo può essere gestita, monitorata, protetta, e in caso ripristinata, direttamente da enti esterni, sia nel suo insieme sia su parti specifiche.

Affidando in outsourcing tali servizi ad un Provider affidabile e di esperienza, l’organizzazione può dedicare le proprie risorse interne al core business, ottimizzando i costi legati ai servizi IT.

I Managed Services erogati da Aruba Enterprise sono servizi di gestione dell’infrastruttura tecnologica personalizzati. Tutte le attività sono tracciate tramite processi e strumenti sicuri e compliant by design, misurate e soggette a SLA contrattuali, con il servizio che può essere erogato in modalità 24/7, in italiano e inglese.

Un settore questo dei servizi gestiti in rapida espansione a livello globale, per un mercato che al momento si stima potrebbe raggiungere i 200 miliardi di dollari di valore, ma entro il 2025 è atteso il superamento dei 350 miliardi di dollari.

I servizi gestiti offerti da Aruba Enterprise

Questo perché la domanda di servizi gestiti è cresciuta esponenzialmente negli ultimi anni, soprattutto per via delle piccole e medie imprese, che hanno bisogno di maggiore accesso a soluzioni innovative, scalabilità, continuità e sicurezza per mantenere un vantaggio competitivo sulla concorrenza senza perdere di vista il budget.

In questo, i managed services consentono soprattutto alle PMI di giocare allo stesso livello delle organizzazioni medie e di livello enterprise, senza sovraccaricarsi.

Diversi i servizi gestiti nel catalogo Aruba Enterprise, tra cui:

“ Incident response ”, con servizio di supporto reattivo nella gestione diretta degli incidenti o malfunzionamenti;

”, con servizio di supporto reattivo nella gestione diretta degli incidenti o malfunzionamenti; “ Monitoring and Event Management ”, monitoraggio di apparati e risorse del sistema e gestione degli eventi;

”, monitoraggio di apparati e risorse del sistema e gestione degli eventi; “ Compliance check ”, prevede attività di assessment sull’infrastruttura per stabilire il livello di adeguatezza in termini di affidabilità, prestazioni, capacità e sicurezza;

”, prevede attività di assessment sull’infrastruttura per stabilire il livello di adeguatezza in termini di affidabilità, prestazioni, capacità e sicurezza; “ Log Analysis ”, servizio di log management esteso con verifica delle informazioni da parte di specialisti qualificati;

”, servizio di log management esteso con verifica delle informazioni da parte di specialisti qualificati; “ Security Services ”, una struttura di sicurezza che svolge servizi di vulnerability assessment/penetration test;

”, una struttura di sicurezza che svolge servizi di vulnerability assessment/penetration test; “ Health check ”, servizio di verifica dello stato dell’infrastruttura;

”, servizio di verifica dello stato dell’infrastruttura; “ Capacity Plan ”, per l’analisi dei punti di forza/debolezza dell’infrastruttura;

”, per l’analisi dei punti di forza/debolezza dell’infrastruttura; “ Firmware and patch management ”, per il mantenimento di dispositivi hardware e soluzioni software aggiornati a livello di sicurezza e firmware;

”, per il mantenimento di dispositivi hardware e soluzioni software aggiornati a livello di sicurezza e firmware; “Professional Services”, attivabili dal cliente on demand, da Business Analysis and Development a Project and Service Management.

I vantaggi di affidarsi a un Managed Service Provider

Un’azienda che cresce vede inevitabilmente aumentare le necessità operative ed organizzative, tra cui l’esigenza di avere un team in grado di gestire l’incremento del carico di lavoro. I Managed Service di Aruba Enterprise consentono ai dipartimenti IT interni alle aziende di concentrarsi sulle proprie mansioni a valore, ma anche di colmare le lacune più tecniche, a seconda dei casi, in termini di skill set che oggi sappiamo, inoltre, essere di difficile reperimento sul mercato.

Un modello di servizio flessibile, quindi, che consentirà di determinare il livello di servizio di cui il cliente ha bisogno, da poche operations alla gestione dell’intero reparto IT.

Caratteristiche dei Managed Services di Aruba Enterprise

Sono diverse le caratteristiche dei servizi di gestione offerti da Aruba Enterprise.

Sono multi-piattaforma, perché è ampia la gamma di piattaforme tecnologiche gestite, siano esse architetture di riferimento del mercato o basate sui prodotti Aruba Enterprise.

Assicurano flessibilità e granularità, perché il perimetro del servizio si adatta alle esigenze della singola realtà aziendale e può coprire vari ambienti, in data center, on-premise, o da terze parti.

Offrono facilità di integrazione di diversi partner tecnologici, una expertise tecnica di alto livello basata sulle migliori best practice di sicurezza e sulla compliance normativa, una gestione dell’intero ciclo di vita del servizio su piattaforme innovative.

Tante anche le soluzioni a disposizione: da server Windows/Linux a Middleware, Storage, Hypervisors, Data Backup, Network, Hypervisor, Kubernetes, Database Server e Disaster Recovery, per assicurare che ogni cliente possa affidare la gestione dell’attività a cui tiene maggiormente, senza doversene più preoccupare dall’interno.

Aruba Enterprise, infine, eroga le attività nel perimetro di servizio che segue il framework internazionale ITIL, con reparti specializzati di secondo e terzo livello che sono sempre pronti a gestire le attività di sicurezza informatica.

Qui maggiori informazioni sui Managed Services di Aruba Enterprise.