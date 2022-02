Cloud first per questa amministrazione pubblica lombarda che si è rivolta a fornitori di soluzioni cloud IaaS al fine di rinnovare completamente la propria infrastruttura IT, in un ambiente virtuale sicuro, personalizzabile, facile da accedere e affidabile. Lo use-case del Comune di Clusone (BG).

Cloud IaaS di Aruba Enterprise: lo use case del Comune di Clusone in Lombardia

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) sta favorendo e in alcuni casi accelerando la transizione digitale di gran parte delle amministrazioni pubbliche locali e lo sta facendo grazie al cloud e le sue infrastrutture. È il caso del Comune di Clusone (BG), che si è rivolto a Furaco IT per rinnovare completamente la propria infrastruttura IT. Qui l’azienda, come system integrator e gestore di infrastrutture IT, per soddisfarne la richiesta si è rivolta ad Aruba Enterprise.

Aruba, nella veste di provider per il cloud service della Pubblica Amministrazione (PA) qualificato AgID, cioè come fornitore certificato per l’esternalizzazione dei servizi della PA su cloud certificati, ha sviluppato un progetto IaaS, acronimo inglese che sta per Infrastructure-as-a-Service, di cloud ibrido, che include una soluzione di cloud privato e di colocation, integrato con servizi di backup.

Il cloud first per la PA italiana

Il progetto Aruba-Furaco IT segue la strategia del Governo per l’adozione del cloud (in ottica cloud-first) incentivata da AgID per tutta la PA italiana.

In base al principio cloud first, infatti, le PA in fase di definizione di un nuovo progetto, e/o sviluppo di nuovi servizi, devono, in via prioritaria, adottare il paradigma cloud, prima di qualsiasi altra opzione tecnologica, in coerenza con il modello cloud della PA e le linee guida su acquisizione e riuso di software per le pubbliche amministrazioni.

Con tale scelta da parte dell’Agid si intende la necessità di ricorrere a strumenti e soluzioni tecnologiche di tipo cloud, in tutte le sue applicazioni principali, oltre l’IaaS abbiamo Platform-as-a-Service (PaaS) e Software-as-a-Service (SaaS), per affiancare le PA che vogliono acquistare sul mercato nuove soluzioni e servizi ICT per portare avanti la transizione digitale ed offrire servizi avanzati a cittadini, imprese o utenti interni all’amministrazione.

Un’infrastruttura IT affidabile e sicura

“L’adozione del progetto Cloud-first con il partner Furaco IT e Aruba Enterprise, ha permesso al Comune di avvalersi di una infrastruttura IT altamente affidabile ed e in compliance con le normative vigenti in termini di sicurezza informatica. L’innovazione tecnologica apportata, congiuntamente alla possibilità di accedere

da remoto alle postazioni, ha inoltre migliorato notevolmente l’efficienza operativa dei nostri utenti”, ha dichiarato in una nota Massimo Morstabilini, Sindaco del Comune di Clusone.

Grazie ad esso si sono ottenuti migliori standard in termini di sicurezza dei dati, nel rispetto dei requisiti

di compliance richiesti dal Governo, offrendo la massima capacità progettuale su misura, un’efficace integrazione di certificazioni, accreditamenti e servizi.

Uno dei vantaggi di questa tecnologia è l’elevata scalabilità e personalizzazione della soluzione, così da lasciare libera implementazione di ogni ulteriore progetto o applicativo in ambiente virtualizzato da proporre ai propri clienti.

“Aruba Enterprise ha dimostrato una completa disponibilità, sia da parte del team commerciale, sia per l’assistenza specialistica durante l’articolata fase di progettazione. È stato possibile anche constatare la bontà del supporto tecnico riservato a noi partner e il pieno rispetto delle SLA. È da sottolineare che grazie al Cloud PA di Aruba, siamo di fatto abilitati a sviluppare nostri servizi e proporli al nostro mercato di riferimento, di privati e PA”, ha commentato Mattia Trussardi, Founder e Direttore Tecnico di Furaco IT.

I vantaggi del progetto Furaco IT- Aruba Enterprise

Altri elementi chiave della soluzione proposta sono: un ambiente virtualizzato ospitato nel data center di livello rating 4 di Aruba; la possibilità di utilizzare delle architetture cloud scalabili e in grado di integrarsi perfettamente con i servizi sistemistici IT erogati da Furaco; lo strumento vCloud Director che ha consentito l’integrabilità e la personalizzazione necessaria per le esigenze di gestione IT.

Sono stati inoltre installati dei servizi di Virtual Desktop Infrastructure (VDI), ossia di remotizzazione delle postazioni, al fine di massimizzare sia i benefici in ambito di sicurezza informatica, sia la facilità di gestione degli endpoint.