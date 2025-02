L’AD di Aruba Cecconi: “Una collaborazione cha ha portato successi in pista e innovazioni tecnologiche anche fuori dai circuiti, con lo sviluppo di infrastrutture dedicate e servizi di data center progettati appositamente per Ducati”.

Aruba, provider italiano di servizi cloud, data center, hosting, e-mail, registrazione domini e PEC, ha tenuto un evento esclusivo dedicato alla presentazione ufficiale dei tre team che la vedranno al fianco di Ducati per la stagione 2025 nei Campionati del Mondo di Superbike, MotoE e MXGP.

“La collaborazione tra Aruba e Ducati continua a rafforzarsi. – ha commentato Stefano Cecconi, Amministratore Delegato di Aruba – Si è evoluta anno dopo anno, portando successi in pista e innovazioni tecnologiche anche fuori dai circuiti, con lo sviluppo di infrastrutture dedicate e servizi di data center progettati appositamente per Ducati. In pista, invece, dalla Superbike alla MotoE, fino all’esordio nel Motocross, questo percorso condiviso ha sicuramente consolidato un legame fondato su passione, ricerca delle performance e innovazione.”

WorldSBK: Aruba.it Racing – Ducati Team

Il team Aruba.it Racing – Ducati si prepara per la stagione 2025 con una line-up di assoluto livello: Álvaro Bautista, due volte campione del mondo Superbike, e Nicolò Bulega, campione Supersport 2023, al suo secondo anno con il team dopo lo straordinario debutto nel 2024 in cui ha combattuto per il titolo di Campione del Mondo fino all’ultimo round. La Ducati Panigale V4R sarà ancora una volta protagonista nella competizione, con un’evoluzione tecnologica continua grazie all’esperienza maturata da Ducati e al supporto di Aruba a livello tecnologico, un connubio che si sviluppa di pari passo, tra innovazione e performance.

MotoE: Aruba Cloud MotoE Team

Il team Aruba Cloud MotoE è l’espressione perfetta dell’incontro tra tecnologia e sostenibilità ambientale. La Ducati V21L, completamente elettrica, rappresenta l’avanguardia della competizione, incarnando i valori di innovazione, efficienza e performance. I piloti Alessandro Zaccone e Luca Bernardi porteranno in pista la sfida dell’elettrico, in un campionato che funge da laboratorio per l’evoluzione tecnologica. Il MotoE World Championship è anche un’opportunità per testare soluzioni di edge computing che potranno trovare applicazione in molteplici settori.

MXGP: Aruba.it – Ducati Factory MX Team

La grande novità del 2025 è l’ingresso di Aruba nel mondo del motocross con la sponsorizzazione del team Aruba.it – Ducati Factory MX che vedrà la Ducati Desmo450 MX al suo debutto a livello mondiale nel Campionato MXGP, con due piloti di assoluto talento, Jeremy Seewer e Mattia Guadagnini.

L’Auditorium Aruba, caratterizzato da tecnologia all’avanguardia e dalla capacità di ospitare eventi su larga scala, ha fatto da cornice perfetta alla presentazione, trasformandosi in un vero e proprio tempio dello sport.

La cerimonia è stata guidata dai presentatori Sky Sport Formula 1 Mara Sangiorgio e Davide Camicioli. Durante l’evento, gli ospiti hanno avuto modo di ammirare le nuove livree delle Ducati Panigale V4R ed incontrare i piloti e i team dal vivo.

Oltre 350 ospiti, tra cui esponenti del mondo sportivo e della filiera ICT, hanno assistito all’evento, che di fatto ha rappresentato un nuovo momento di celebrazione della pluriennale collaborazione tra Aruba e Ducati: due eccellenze italiane che continuano un sodalizio esclusivo, in pista come in ambito tecnologico, grazie all’incessante impegno nel cercare soluzioni sempre più innovative e performanti.

